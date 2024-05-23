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Вафельный торт с карамельным кремом и арахисом без выпечки — готовится 10 минут

23 мая 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вафельный торт без выпечки за 10 минут — простой рецепт с фото и видео.
Вафельный торт. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Предлагаем приготовить вафельный торт с карамельным масляным кремом и арахисом. Рецепт вкуснейшего торта из вафельных коржей и с вареной сгущенкой без выпечки, очень простой и быстрый. Обязательно попробуйте приготовить. 

Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится: 

  • 180 г. сахара;
  • 100 мл. воды;
  • 80 г. желтка;
  • 220 г. сливочного масла;
  • 200 г. вареной сгущенки;
  • 150 г. обжаренного арахиса;
  • 9 вафельных коржей. 

Для шоколадной глазури:

  • 150 г. черного шоколада;
  • 20 мл. растительного масла (рафинированного). 

Способ приготовления 

Приготовим карамельный масляный крем. Вылейте в сотейник воду, добавьте к ней сахар и варите сироп до температуры 116 ºС. Сироп не нужно помешивать, чтобы он не кристаллизовался.

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Приготовление крема. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Отправьте в чашу миксера желтки и взбивайте их.  Влейте тонкой струйкой сироп в желтки, которые сбиваются. Когда основа для крема чуть остынет, добавьте в чашу вареное сгущенное молоко и сливочное масло. Продолжайте взбивать крем. Готово.

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Крем для торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовим глазурь. Растопите шоколад в микроволновке. Добавьте к шоколаду растительное масло и перемешайте.

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Приготовление торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Соберём вафельный торт. Измельчите арахис с помощью скалки. Возьмите один вафельный корж и положите на него две ложки карамельного крема. 

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Приготовление торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Равномерно распределите крем и сверху присыпьте его арахисовой крошкой. Все тоже самое проделайте с остальными коржами.

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Приготовление торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Покройте вафельный торт шоколадной глазурью. Распределите маленьким шпателем шоколадную глазурь по бортику и покройте его дробленым арахисом. Отправьте торт в холодильник на 5-6 часов.

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Вафельный торт. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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