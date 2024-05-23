Вафельный торт без выпечки за 10 минут — простой рецепт с фото и видео.

Вафельный торт с карамельным кремом и арахисом без выпечки — готовится 10 минут
Предлагаем приготовить вафельный торт с карамельным масляным кремом и арахисом. Рецепт вкуснейшего торта из вафельных коржей и с вареной сгущенкой без выпечки, очень простой и быстрый. Обязательно попробуйте приготовить.
Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 180 г. сахара;
- 100 мл. воды;
- 80 г. желтка;
- 220 г. сливочного масла;
- 200 г. вареной сгущенки;
- 150 г. обжаренного арахиса;
- 9 вафельных коржей.
Для шоколадной глазури:
- 150 г. черного шоколада;
- 20 мл. растительного масла (рафинированного).
Способ приготовления
Приготовим карамельный масляный крем. Вылейте в сотейник воду, добавьте к ней сахар и варите сироп до температуры 116 ºС. Сироп не нужно помешивать, чтобы он не кристаллизовался.
Отправьте в чашу миксера желтки и взбивайте их. Влейте тонкой струйкой сироп в желтки, которые сбиваются. Когда основа для крема чуть остынет, добавьте в чашу вареное сгущенное молоко и сливочное масло. Продолжайте взбивать крем. Готово.
Приготовим глазурь. Растопите шоколад в микроволновке. Добавьте к шоколаду растительное масло и перемешайте.
Соберём вафельный торт. Измельчите арахис с помощью скалки. Возьмите один вафельный корж и положите на него две ложки карамельного крема.
Равномерно распределите крем и сверху присыпьте его арахисовой крошкой. Все тоже самое проделайте с остальными коржами.
Покройте вафельный торт шоколадной глазурью. Распределите маленьким шпателем шоколадную глазурь по бортику и покройте его дробленым арахисом. Отправьте торт в холодильник на 5-6 часов.
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