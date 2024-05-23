Вафельний торт без випічки за 10 хвилин – простий рецепт з фото та відео.

Вафельний торт з карамельним кремом та арахісом без випічки — готується 10 хвилин
Пропонуємо приготувати вафельний торт із карамельним масляним кремом та арахісом. Рецепт смачного торта з вафельних коржів і з вареним згущеним молоком без випічки, дуже простий і швидкий. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 180 г цукру;
- 100 мл води;
- 80 г жовтка;
- 220 г вершкового масла;
- 200 г вареного згущеного молока;
- 150 г обсмаженого арахісу;
- 9 вафельних коржів.
Для шоколадної глазурі:
- 150 г чорного шоколаду;
- 20 мл олії (рафінованої).
Спосіб приготування
Приготуємо карамельний масляний крем. Вилийте в каструлю воду, додайте до неї цукор і варіть сироп до температури +116 ºС. Сироп не потрібно помішувати, щоб він не кристалізувався.
Відправте в чашу міксера жовтки і збивайте їх. Влийте тонким струмком сироп у жовтки, які збиваються. Коли основа для крему трохи охолоне, додайте в чашу варене згущене молоко і вершкове масло. Продовжуйте збивати крем. Готово.
Приготуємо глазур. Розтопіть шоколад у мікрохвильовій печі. Додайте до шоколаду масло і перемішайте.
Зберемо вафельний торт. Подрібніть арахіс за допомогою качалки. Візьміть один вафельний корж і покладіть на нього дві ложки крему карамельного.
Поступово розподіліть крем і зверху присипте його арахісовою крихтою. Все теж саме проробіть з рештою коржів.
Покрийте вафельний торт шоколадною глазур'ю. Розподіліть маленьким шпателем шоколадну глазур по бортику і покрийте його подрібненим арахісом. Відправте торт в холодильник на 5-6 годин.
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