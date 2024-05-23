Вафельний торт без випічки за 10 хвилин – простий рецепт з фото та відео.

Торт вафельний. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Пропонуємо приготувати вафельний торт із карамельним масляним кремом та арахісом. Рецепт смачного торта з вафельних коржів і з вареним згущеним молоком без випічки, дуже простий і швидкий. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

180 г цукру;

100 мл води;

80 г жовтка;

220 г вершкового масла;

200 г вареного згущеного молока;

150 г обсмаженого арахісу;

9 вафельних коржів.

Для шоколадної глазурі:

150 г чорного шоколаду;

20 мл олії (рафінованої).

Спосіб приготування

Приготуємо карамельний масляний крем. Вилийте в каструлю воду, додайте до неї цукор і варіть сироп до температури +116 ºС. Сироп не потрібно помішувати, щоб він не кристалізувався.

Приготування крему. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Відправте в чашу міксера жовтки і збивайте їх. Влийте тонким струмком сироп у жовтки, які збиваються. Коли основа для крему трохи охолоне, додайте в чашу варене згущене молоко і вершкове масло. Продовжуйте збивати крем. Готово.

Крем для торта Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуємо глазур. Розтопіть шоколад у мікрохвильовій печі. Додайте до шоколаду масло і перемішайте.

Приготування торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Зберемо вафельний торт. Подрібніть арахіс за допомогою качалки. Візьміть один вафельний корж і покладіть на нього дві ложки крему карамельного.

Приготування торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Поступово розподіліть крем і зверху присипте його арахісовою крихтою. Все теж саме проробіть з рештою коржів.

Приготування торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Покрийте вафельний торт шоколадною глазур'ю. Розподіліть маленьким шпателем шоколадну глазур по бортику і покрийте його подрібненим арахісом. Відправте торт в холодильник на 5-6 годин.

Торт вафельний. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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