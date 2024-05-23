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Вафельний торт з карамельним кремом та арахісом без випічки — готується 10 хвилин

23 травня 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Вафельний торт без випічки за 10 хвилин – простий рецепт з фото та відео.
Торт вафельний. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Пропонуємо приготувати вафельний торт із карамельним масляним кремом та арахісом. Рецепт смачного торта з вафельних коржів і з вареним згущеним молоком без випічки, дуже простий і швидкий. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

  • 180 г цукру;
  • 100 мл води;
  • 80 г жовтка;
  • 220 г вершкового масла;
  • 200 г вареного згущеного молока;
  • 150 г обсмаженого арахісу;
  • 9 вафельних коржів.

Для шоколадної глазурі:

  • 150 г чорного шоколаду;
  • 20 мл олії (рафінованої).

Спосіб приготування

Приготуємо карамельний масляний крем. Вилийте в каструлю воду, додайте до неї цукор і варіть сироп до температури +116 ºС. Сироп не потрібно помішувати, щоб він не кристалізувався.

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Приготування крему. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Відправте в чашу міксера жовтки і збивайте їх. Влийте тонким струмком сироп у жовтки, які збиваються. Коли основа для крему трохи охолоне, додайте в чашу варене згущене молоко і вершкове масло. Продовжуйте збивати крем. Готово.

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Крем для торта Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуємо глазур. Розтопіть шоколад у мікрохвильовій печі. Додайте до шоколаду масло і перемішайте.

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Приготування торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Зберемо вафельний торт. Подрібніть арахіс за допомогою качалки. Візьміть один вафельний корж і покладіть на нього дві ложки крему карамельного.

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Приготування торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Поступово розподіліть крем і зверху присипте його арахісовою крихтою. Все теж саме проробіть з рештою коржів.

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Приготування торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Покрийте вафельний торт шоколадною глазур'ю. Розподіліть маленьким шпателем шоколадну глазур по бортику і покрийте його подрібненим арахісом. Відправте торт в холодильник на 5-6 годин.

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Торт вафельний. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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