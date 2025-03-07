Тот самый вафельный торт со сгущенным молоком — быстро и вкусно

Вафельный торт со сгущенкой — делается 10 мин, съедается за пять
Если хочется чего-то сладкого, но нет времени на сложные десерты, этот вафельный торт — именно то, что нужно. Нежный крем из вареной сгущенки, хрустящие коржи и всего 10 минут приготовления. А вот съедается он еще быстрее.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- вафли — 8 шт.;
- сливочное масло — 200 г;
- вареная сгущенка — 1,5 банки (550 г);
- тертый шоколад — 50 г (для украшения).
Способ приготовления
Сливочное масло оставить при комнатной температуре до размягчения. Взбить его миксером с вареной сгущенкой до получения пышного крема.
Каждый вафельный корж равномерно смазать кремом, выкладывая их один на один.
Собранный торт украсить тертым шоколадом или по желанию.
Оставить при комнатной температуре на 1-2 часа, чтобы коржи немного пропитались, а затем поставить в холодильник на 5-6 часов. Перед подачей разрезать на порционные кусочки.
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