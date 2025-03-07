Тот самый вафельный торт со сгущенным молоком — быстро и вкусно

Вафельный торт со сгущенкой. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется чего-то сладкого, но нет времени на сложные десерты, этот вафельный торт — именно то, что нужно. Нежный крем из вареной сгущенки, хрустящие коржи и всего 10 минут приготовления. А вот съедается он еще быстрее.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

вафли — 8 шт.;

сливочное масло — 200 г;

вареная сгущенка — 1,5 банки (550 г);

тертый шоколад — 50 г (для украшения).

Способ приготовления

Сливочное масло оставить при комнатной температуре до размягчения. Взбить его миксером с вареной сгущенкой до получения пышного крема.

Приготовление крема. Фото: smachnenke.com.ua

Каждый вафельный корж равномерно смазать кремом, выкладывая их один на один.

Вафельные коржи. Фото: smachnenke.com.ua

Собранный торт украсить тертым шоколадом или по желанию.

Приготовление торта. Фото: smachnenke.com.ua

Оставить при комнатной температуре на 1-2 часа, чтобы коржи немного пропитались, а затем поставить в холодильник на 5-6 часов. Перед подачей разрезать на порционные кусочки.

Кусок торта. Фото: smachnenke.com.ua

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных десертов и тортов

Вот, например, замечательный рецепт влажного торта "Мадонна" — нежнее "Тирамису" и вкуснее "Медовика".

Также рекомендуем обратить внимание на рецепт низкокалорийного десерта, который можно есть даже ночью. Для этого просто кладем творог и сухофрукты в бутылку — через час торт без выпекания.

Вот еще один вариант полезного десерта без духовки за 5 минут — подойдет тем, кто на диете.

Или попробуйте приготовить торт без сахара, без яиц, без муки, который получается очень вкусным.

Еще один рецепт торта "Настя", который готовится всего за 15 минут — без выпечки и без теста.