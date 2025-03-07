Той самий вафельний торт зі згущеним молоком — швидко та смачно

Вафельний торт зі згущенкою. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться чогось солодкого, але немає часу на складні десерти, цей вафельний торт — саме те, що потрібно. Ніжний крем із вареного згущеного молока, хрусткі коржі та всього 10 хвилин приготування. А от з’їдається він ще швидше.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

вафлі — 8 шт.;

вершкове масло — 200 г;

варене згущене молоко — 1,5 банки (550 г);

тертий шоколад — 50 г (для прикрашання).

Спосіб приготування

Вершкове масло залишити при кімнатній температурі до розм’якшення. Збити його міксером із вареним згущеним молоком до отримання пишного крему.

Приготування крема. Фото: smachnenke.com.ua

Кожен вафельний корж рівномірно змастити кремом, викладаючи їх один на один.

Вафельні коржі. Фото: smachnenke.com.ua

Зібраний торт прикрасити тертим шоколадом або за бажанням.

Приготування торта. Фото: smachnenke.com.ua

Залишити при кімнатній температурі на 1–2 години, щоб коржі трохи просочилися, а потім поставити в холодильник на 5–6 годин. Перед подачею розрізати на порційні шматочки.

Шматок торта. Фото: smachnenke.com.ua

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