Той самий вафельний торт зі згущеним молоком — швидко та смачно

Вафельний торт зі згущенкою — робиться 10 хв, з'їдається за п'ять
Якщо хочеться чогось солодкого, але немає часу на складні десерти, цей вафельний торт — саме те, що потрібно. Ніжний крем із вареного згущеного молока, хрусткі коржі та всього 10 хвилин приготування. А от з’їдається він ще швидше.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- вафлі — 8 шт.;
- вершкове масло — 200 г;
- варене згущене молоко — 1,5 банки (550 г);
- тертий шоколад — 50 г (для прикрашання).
Спосіб приготування
Вершкове масло залишити при кімнатній температурі до розм’якшення. Збити його міксером із вареним згущеним молоком до отримання пишного крему.
Кожен вафельний корж рівномірно змастити кремом, викладаючи їх один на один.
Зібраний торт прикрасити тертим шоколадом або за бажанням.
Залишити при кімнатній температурі на 1–2 години, щоб коржі трохи просочилися, а потім поставити в холодильник на 5–6 годин. Перед подачею розрізати на порційні шматочки.
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