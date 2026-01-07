Вафельный торт без выпечки Сникерс — рецепт с фото от Лилии Цвит

Вафельный торт. Фото: smachnenke.com.ua

Вафельный торт без выпечки "Сникерс" сочетает шоколадную помадку, нежный крем, хрустящий арахис и печенье "Мария". Рецепт от Лилии Цвит позволяет быстро создать ароматный десерт без духовки. Торт получается очень вкусным и идеально подходит к чаю или кофе на любой день.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

вафельные коржи квадратные — 4 шт.

Для глазури:

сливочное масло — 120 г;

молоко — 100 мл.;

какао — 70 г;

сахар — 80 г.

Для крема:

сливочное масло — 400 г;

сгущенное молоко сырое — 1 пачка (440 г).

Для начинки:

арахис жареный — 200 г;

печенье "Мария" — 2 пачки (320 г).

Способ приготовления

Для шоколадной помадки в кастрюле с толстым дном соединить сливочное масло, какао, сахар и молоко. На медленном огне, постоянно помешивая, довести смесь до кипения и варить 5-10 минут до загустения.

Большие квадратные вафельные коржи выложить на стол. На первый корж вылить половину еще теплой шоколадной помадки и равномерно распределить по всей поверхности. Накрыть вторым вафельным коржом и повторить процедуру со следующими двумя коржами, формируя два переложенных шоколадом слоя.

Для крема мягкое сливочное масло взбить до пышности, постепенно добавлять сгущенку, продолжая взбивать до получения густой и воздушной массы. Небольшой частью крема смазать каждую пару вафель с одной стороны.

Вафельный торт. Фото: smachnenke.com.ua

Начинку приготовить, измельчив арахис и печенье "Мария". К остатку крема добавить арахис и печенье, тщательно перемешать до густой массы. Выложить начинку на одну пару вафель с шоколадом, равномерно распределить и слегка утрамбовать для ровной поверхности. Накрыть следующей парой коржей, смазанной стороной вниз.

Торт накрыть пищевой пленкой и оставить на час при комнатной температуре, после чего перенести в холодильник еще на два часа для окончательной стабилизации.