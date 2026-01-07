Вафельный торт без выпечки Сникерс — рецепт с фото от Лилии Цвит

Вафельный торт без духовки "Сникерс" — рецепт от Лилии Цвит
Вафельный торт без выпечки "Сникерс" сочетает шоколадную помадку, нежный крем, хрустящий арахис и печенье "Мария". Рецепт от Лилии Цвит позволяет быстро создать ароматный десерт без духовки. Торт получается очень вкусным и идеально подходит к чаю или кофе на любой день.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- вафельные коржи квадратные — 4 шт.
Для глазури:
- сливочное масло — 120 г;
- молоко — 100 мл.;
- какао — 70 г;
- сахар — 80 г.
Для крема:
- сливочное масло — 400 г;
- сгущенное молоко сырое — 1 пачка (440 г).
Для начинки:
- арахис жареный — 200 г;
- печенье "Мария" — 2 пачки (320 г).
Способ приготовления
Для шоколадной помадки в кастрюле с толстым дном соединить сливочное масло, какао, сахар и молоко. На медленном огне, постоянно помешивая, довести смесь до кипения и варить 5-10 минут до загустения.
Большие квадратные вафельные коржи выложить на стол. На первый корж вылить половину еще теплой шоколадной помадки и равномерно распределить по всей поверхности. Накрыть вторым вафельным коржом и повторить процедуру со следующими двумя коржами, формируя два переложенных шоколадом слоя.
Для крема мягкое сливочное масло взбить до пышности, постепенно добавлять сгущенку, продолжая взбивать до получения густой и воздушной массы. Небольшой частью крема смазать каждую пару вафель с одной стороны.
Начинку приготовить, измельчив арахис и печенье "Мария". К остатку крема добавить арахис и печенье, тщательно перемешать до густой массы. Выложить начинку на одну пару вафель с шоколадом, равномерно распределить и слегка утрамбовать для ровной поверхности. Накрыть следующей парой коржей, смазанной стороной вниз.
Торт накрыть пищевой пленкой и оставить на час при комнатной температуре, после чего перенести в холодильник еще на два часа для окончательной стабилизации.
