Україна
Вафельний торт без духовки "Снікерс" — рецепт від Лілії Цвіт

Вафельний торт без духовки "Снікерс" — рецепт від Лілії Цвіт

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 03:04
Вафельний торт без випічки Снікерс — рецепт з фото від Лілії Цвіт
Вафельний торт. Фото: smachnenke.com.ua

Вафельний торт без випічки "Снікерс" поєднує шоколадну помадку, ніжний крем, хрусткий арахіс та печиво "Марія". Рецепт від Лілії Цвіт дозволяє швидко створити ароматний десерт без духовки. Торт виходить дуже смачним й ідеально підходить до чаю або кави на будь-який день.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • вафельні коржі квадратні — 4 шт.

Для глазурі:

  • вершкове масло — 120 г;
  • молоко — 100 мл.;
  • какао — 70 г;
  • цукор — 80 г.

Для крему:

  • вершкове масло — 400 г;
  • згущене молоко сире — 1 пачка (440 г).

Для начинки:

  • арахіс смажений — 200 г;
  • печиво "Марія" — 2 пачки (320 г).

Спосіб приготування

Для шоколадної помадки у каструлі з товстим дном з’єднати вершкове масло, какао, цукор і молоко. На повільному вогні, постійно помішуючи, довести суміш до кипіння та варити 5–10 хвилин до загустіння.

Великі квадратні вафельні коржі викласти на стіл. На перший корж вилити половину ще теплої шоколадної помадки і рівномірно розподілити по всій поверхні. Накрити другим вафельним коржем і повторити процедуру з наступними двома коржами, формуючи два перекладені шоколадом шари.

Для крему м’яке вершкове масло збити до пишності, поступово додавати згущене молоко, продовжуючи збивати до отримання густої та повітряної маси. Невеликою частиною крему змастити кожну пару вафель з однієї сторони.

рецепт вафельного торта
Вафельний торт. Фото: smachnenke.com.ua

Начинку приготувати, подрібнивши арахіс та печиво "Марія". До залишку крему додати арахіс і печиво, ретельно перемішати до густої маси. Викласти начинку на одну пару вафель з шоколадом, рівномірно розподілити й злегка втрамбувати для рівної поверхні. Накрити наступною парою коржів, змащеною стороною донизу.

Торт накрити харчовою плівкою і залишити на годину при кімнатній температурі, після чого перенести в холодильник ще на дві години для остаточної стабілізації.

солодощі десерт торт рецепт без випічки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
