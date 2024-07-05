Зачем жарить вареные яйца — в TikTok показали китайский рецепт, который разделил пользователей.

Жареные пельмени. Фото: TikTok borschgram

Один из блогеров на платформе TikTok поделился уникальным рецептом варено-жареных яиц, традиционно готовящихся в Китае. Видеоролик мгновенно стал вирусным, собрав более 3 миллионов просмотров и вызвав массу комментариев пользователей, которые делились своими впечатлениями о вкусе этого необычного блюда.

Рецепт опубликовали на канале TikTok borschgram.

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Вам понадобится:

вареные яйца;

несколько зубчиков чеснока;

растительное масло;

кетчуп;

соевый соус;

кунжутные семена.

Способ приготовления

Начните с обжаривания вареных яиц на растительном масле. Положите яйца на сковороду и жарьте их до появления золотистой корочки.

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После того как яйца подрумянятся, добавьте несколько зубчиков чеснока. Продолжайте жарить смесь, чтобы чеснок слегка подрумянился и отдал свой аромат.

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Добавление соусов: Влейте в сковороду кетчуп и соевый соус. Перемешайте все ингредиенты так, чтобы яйца были полностью покрыты соусом. Продолжайте жарить, пока яйца не приобретут красивый золотистый цвет и насыщенный вкус.

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В завершение посыпьте блюдо кунжутными семенами. Поджаривайте ещё несколько мгновений, периодически помешивая, чтобы избежать пригорания и добиться равномерного распределения соуса.

Этот простой, но необычный рецепт варено-жареных яиц удивит вас своим насыщенным вкусом.

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