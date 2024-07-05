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Вареные яйца можно пожарить — в TikTok показали удивительный китайский рецепт

5 июля 2024 08:30
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор
Зачем жарить вареные яйца — в TikTok показали китайский рецепт, который разделил пользователей.
Жареные пельмени. Фото: TikTok borschgram
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор

Один из блогеров на платформе TikTok поделился уникальным рецептом варено-жареных яиц, традиционно готовящихся в Китае. Видеоролик мгновенно стал вирусным, собрав более 3 миллионов просмотров и вызвав массу комментариев пользователей, которые делились своими впечатлениями о вкусе этого необычного блюда.

Рецепт опубликовали на канале TikTok borschgram.

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Вам понадобится: 

  • вареные яйца;
  • несколько зубчиков чеснока;
  • растительное масло;
  • кетчуп;
  • соевый соус;
  • кунжутные семена.

Способ приготовления

Начните с обжаривания вареных яиц на растительном масле. Положите яйца на сковороду и жарьте их до появления золотистой корочки.

куриные яйца
Название

После того как яйца подрумянятся, добавьте несколько зубчиков чеснока. Продолжайте жарить смесь, чтобы чеснок слегка подрумянился и отдал свой аромат.

рецепт жареных яиц
Название

Добавление соусов: Влейте в сковороду кетчуп и соевый соус. Перемешайте все ингредиенты так, чтобы яйца были полностью покрыты соусом. Продолжайте жарить, пока яйца не приобретут красивый золотистый цвет и насыщенный вкус.

жареные яйца в соусе
Название

В завершение посыпьте блюдо кунжутными семенами. Поджаривайте ещё несколько мгновений, периодически помешивая, чтобы избежать пригорания и добиться равномерного распределения соуса.

Этот простой, но необычный рецепт варено-жареных яиц удивит вас своим насыщенным вкусом.

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