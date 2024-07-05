Зачем жарить вареные яйца — в TikTok показали китайский рецепт, который разделил пользователей.

Вареные яйца можно пожарить — в TikTok показали удивительный китайский рецепт
Один из блогеров на платформе TikTok поделился уникальным рецептом варено-жареных яиц, традиционно готовящихся в Китае. Видеоролик мгновенно стал вирусным, собрав более 3 миллионов просмотров и вызвав массу комментариев пользователей, которые делились своими впечатлениями о вкусе этого необычного блюда.
Рецепт опубликовали на канале TikTok borschgram.
@borschgram
Жареные вареные яйца! #рецепт #врек #рекомендации♬ оригинальный звук - Борщ | 1.7М
Вам понадобится:
- вареные яйца;
- несколько зубчиков чеснока;
- растительное масло;
- кетчуп;
- соевый соус;
- кунжутные семена.
Способ приготовления
Начните с обжаривания вареных яиц на растительном масле. Положите яйца на сковороду и жарьте их до появления золотистой корочки.
После того как яйца подрумянятся, добавьте несколько зубчиков чеснока. Продолжайте жарить смесь, чтобы чеснок слегка подрумянился и отдал свой аромат.
Добавление соусов: Влейте в сковороду кетчуп и соевый соус. Перемешайте все ингредиенты так, чтобы яйца были полностью покрыты соусом. Продолжайте жарить, пока яйца не приобретут красивый золотистый цвет и насыщенный вкус.
В завершение посыпьте блюдо кунжутными семенами. Поджаривайте ещё несколько мгновений, периодически помешивая, чтобы избежать пригорания и добиться равномерного распределения соуса.
Этот простой, но необычный рецепт варено-жареных яиц удивит вас своим насыщенным вкусом.
Ранее мы писали действительно ли коричневые яйца полезнее белых.
Простые советы, как вырастить зеленый лук в домашних условиях — три лучших способа.
Также мы писали про идеальный продукт, который нужно есть каждый день.
Читайте Новини.LIVE!