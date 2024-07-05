Навіщо смажити варені яйця – у TikTok показали китайський рецепт, який поділив користувачів.

Варені яйця можна посмажити — у TikTok показали дивовижний китайський рецепт
Один із блогерів на платформі TikTok поділився унікальним рецептом варено-смажених яєць, які традиційно готуються в Китаї. Відеоролик миттєво став вірусним, зібравши понад 3 мільйони переглядів та викликавши масу коментарів користувачів, які ділилися своїми враженнями про смак цієї незвичайної страви.
Рецепт опублікували на каналі TikTok Borschgram.
@borschgram
Смажені варені яйця! #рецепт #рік #рекомендації♬ оригінальний звук - Борщ | 1.7М
Вам знадобиться:
- варені яйця;
- кілька зубчиків часнику;
- рослинна олія;
- кетчуп;
- соєвий соус;
- кунжутні насіння.
Спосіб приготування
Почніть з обсмажування варених яєць на олії. Покладіть яйця на сковороду і смажте їх до появи золотистої скоринки.
Після того, як яйця підрум'яняться, додайте кілька зубчиків часнику. Продовжуйте смажити суміш, щоб часник трохи підрум'янився і віддав свій аромат.
Додавання соусів: влийте в сковороду кетчуп та соєвий соус. Перемішайте всі інгредієнти так, щоб яйця повністю покриті соусом. Продовжуйте смажити, поки яйця не набудуть красивого золотистого кольору і насиченого смаку.
На завершення посипте блюдо кунжутним насінням. Підсмажуйте ще кілька хвилин, періодично помішуючи, щоб уникнути пригорання і досягти рівномірного розподілу соусу.
Цей простий, але незвичайний рецепт варено-смажених яєць здивує вас своїм насиченим смаком.
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