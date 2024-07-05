Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Варені яйця можна посмажити — у TikTok показали дивовижний китайський рецепт arrow

Варені яйця можна посмажити — у TikTok показали дивовижний китайський рецепт

5 липня 2024 08:30
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор
Навіщо смажити варені яйця – у TikTok показали китайський рецепт, який поділив користувачів.
Смажені пельмені. Фото: TikTok borschgram
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор

Один із блогерів на платформі TikTok поділився унікальним рецептом варено-смажених яєць, які традиційно готуються в Китаї. Відеоролик миттєво став вірусним, зібравши понад 3 мільйони переглядів та викликавши масу коментарів користувачів, які ділилися своїми враженнями про смак цієї незвичайної страви.

Рецепт опублікували на каналі TikTok Borschgram.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • варені яйця;
  • кілька зубчиків часнику;
  • рослинна олія;
  • кетчуп;
  • соєвий соус;
  • кунжутні насіння.

Спосіб приготування

Почніть з обсмажування варених яєць на олії. Покладіть яйця на сковороду і смажте їх до появи золотистої скоринки.

курячі яйця
Назва

Після того, як яйця підрум'яняться, додайте кілька зубчиків часнику. Продовжуйте смажити суміш, щоб часник трохи підрум'янився і віддав свій аромат.

рецепт смажених яєць
Назва

Додавання соусів: влийте в сковороду кетчуп та соєвий соус. Перемішайте всі інгредієнти так, щоб яйця повністю покриті соусом. Продовжуйте смажити, поки яйця не набудуть красивого золотистого кольору і насиченого смаку.

смажені яйця в соусі
Назва

На завершення посипте блюдо кунжутним насінням. Підсмажуйте ще кілька хвилин, періодично помішуючи, щоб уникнути пригорання і досягти рівномірного розподілу соусу.

Цей простий, але незвичайний рецепт варено-смажених яєць здивує вас своїм насиченим смаком.

Раніше ми писали чи справді коричневі яйця корисніші за білі.

Прості поради, як виростити зелену цибулю в домашніх умовах — три найкращі способи.

Також ми писали про ідеальний продукт, який потрібно їсти щодня.

TikTok тренди лайфхаки яйця рецепти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо