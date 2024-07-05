Навіщо смажити варені яйця – у TikTok показали китайський рецепт, який поділив користувачів.

Смажені пельмені. Фото: TikTok borschgram

Один із блогерів на платформі TikTok поділився унікальним рецептом варено-смажених яєць, які традиційно готуються в Китаї. Відеоролик миттєво став вірусним, зібравши понад 3 мільйони переглядів та викликавши масу коментарів користувачів, які ділилися своїми враженнями про смак цієї незвичайної страви.

Рецепт опублікували на каналі TikTok Borschgram.

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Вам знадобиться:

варені яйця;

кілька зубчиків часнику;

рослинна олія;

кетчуп;

соєвий соус;

кунжутні насіння.

Спосіб приготування

Почніть з обсмажування варених яєць на олії. Покладіть яйця на сковороду і смажте їх до появи золотистої скоринки.

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Після того, як яйця підрум'яняться, додайте кілька зубчиків часнику. Продовжуйте смажити суміш, щоб часник трохи підрум'янився і віддав свій аромат.

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Додавання соусів: влийте в сковороду кетчуп та соєвий соус. Перемішайте всі інгредієнти так, щоб яйця повністю покриті соусом. Продовжуйте смажити, поки яйця не набудуть красивого золотистого кольору і насиченого смаку.

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На завершення посипте блюдо кунжутним насінням. Підсмажуйте ще кілька хвилин, періодично помішуючи, щоб уникнути пригорання і досягти рівномірного розподілу соусу.

Цей простий, але незвичайний рецепт варено-смажених яєць здивує вас своїм насиченим смаком.

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