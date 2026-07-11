Вареники с вишней на заварном тесте: секрет идеальной начинки, которая не вытекает

Вареники с вишней. Фото: smachnenke.com.ua

Домашние вареники с вишней — это вкус лета, знакомый многим с детства. Особенность этого рецепта — в удачном заварном тесте, которое легко раскатывается, хорошо держит форму и не рвется во время варки. Сочная вишневая начинка с легкой сладкой ноткой делает блюдо невероятно аппетитным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мука — 500 г;

вода — 300 мл;

сливочное масло — 50 г;

соль — 1 ч. л.

Для начинки:

вишня — 1 кг;

сахар — 5–6 ст. л.;

кукурузный крахмал — 1/2 ст. л.

Тесто и вишни. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Довести до кипения воду с солью и сливочным маслом. Добавить горячую смесь в просеянную муку, перемешать, а после остывания замесить мягкое эластичное тесто. Накрыть его и оставить отдыхать на 1 час. Очистить вишни от косточек и удалить лишний сок с помощью бумажного полотенца. Смешать сахар с кукурузным крахмалом. Разделить тесто на части, тонко раскатать и вырезать кружочки. В центр каждого выложить немного сахарно-крахмальной смеси и несколько вишен. Хорошо защепнуть края, чтобы начинка осталась внутри. Отварить вареники в подсоленной кипящей воде. После того как они всплывут, варить ещё 3–4 минуты. Готовые вареники переложить в миску, по желанию посыпать сахаром и подавать со сметаной, мёдом или сливочным маслом.

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