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Главная Вкус Вареники с вишней на "шикарном" тесте: не развариваются, а начинка не вытекает

Вареники с вишней на "шикарном" тесте: не развариваются, а начинка не вытекает

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 13:44
Вареники с вишней на заварном тесте: секрет идеальной начинки, которая не вытекает
Вареники с вишней. Фото: smachnenke.com.ua

Домашние вареники с вишней — это вкус лета, знакомый многим с детства. Особенность этого рецепта — в удачном заварном тесте, которое легко раскатывается, хорошо держит форму и не рвется во время варки. Сочная вишневая начинка с легкой сладкой ноткой делает блюдо невероятно аппетитным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мука — 500 г;
  • вода — 300 мл;
  • сливочное масло — 50 г;
  • соль — 1 ч. л.

Для начинки:

  • вишня — 1 кг;
  • сахар — 5–6 ст. л.;
  • кукурузный крахмал — 1/2 ст. л.
рецепт вареників з вишнями
Тесто и вишни. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Довести до кипения воду с солью и сливочным маслом.
  2. Добавить горячую смесь в просеянную муку, перемешать, а после остывания замесить мягкое эластичное тесто.
  3. Накрыть его и оставить отдыхать на 1 час.
  4. Очистить вишни от косточек и удалить лишний сок с помощью бумажного полотенца.
  5. Смешать сахар с кукурузным крахмалом.
  6. Разделить тесто на части, тонко раскатать и вырезать кружочки.
  7. В центр каждого выложить немного сахарно-крахмальной смеси и несколько вишен. Хорошо защепнуть края, чтобы начинка осталась внутри.
  8. Отварить вареники в подсоленной кипящей воде. После того как они всплывут, варить ещё 3–4 минуты.
  9. Готовые вареники переложить в миску, по желанию посыпать сахаром и подавать со сметаной, мёдом или сливочным маслом.

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рецепт вишня вареники
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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