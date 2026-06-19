Домашние вареники на кефире с картошкой: простой рецепт с нежным тестом

"Молдавские вареники" за 30 минут: необычная начинка + вкусное тесто
Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 15:04
"Молдавские вареники". Фото: gospodynka.com.ua
Когда хочется настоящего домашнего блюда без сложных ингредиентов, эти вареники становятся идеальным выбором. Мягкое тесто на кефире и ароматная картофельная начинка воссоздают тот самый вкус детства. Они быстро готовятся, но всегда исчезают со стола первыми.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мука — 600 г;
- кефир — 400 мл.;
- соль — 1 ч. л.
Для начинки:
- отварной картофель — 900 г;
- лук — 3 шт.;
- молоко — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- растительное масло — для жарки;
- сливочное масло — для вкуса.
Способ приготовления
- Смешать муку с солью, влить кефир и замесить мягкое эластичное тесто.
- Оставить его отдохнуть, чтобы оно стало более пластичным.
- Отварить картофель, добавить молоко и сливочное масло и приготовить пюре.
- Отдельно обжарить лук до золотистого цвета на смеси растительного и сливочного масла, добавить в пюре и перемешать.
- Разделить тесто на части, сформировать шарики, раскатать, выложить начинку и плотно защепнуть края вареников.
- Отварить вареники в подсоленной воде после закипания, переложить в миску и добавить сливочное масло.
- Подавать горячими со сметаной.
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