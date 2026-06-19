Домашние вареники на кефире с картошкой: простой рецепт с нежным тестом

"Молдавские вареники". Фото: gospodynka.com.ua

Когда хочется настоящего домашнего блюда без сложных ингредиентов, эти вареники становятся идеальным выбором. Мягкое тесто на кефире и ароматная картофельная начинка воссоздают тот самый вкус детства. Они быстро готовятся, но всегда исчезают со стола первыми.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мука — 600 г;

кефир — 400 мл.;

соль — 1 ч. л.

Для начинки:

отварной картофель — 900 г;

лук — 3 шт.;

молоко — по вкусу;

соль — по вкусу;

растительное масло — для жарки;

сливочное масло — для вкуса.

Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Смешать муку с солью, влить кефир и замесить мягкое эластичное тесто. Оставить его отдохнуть, чтобы оно стало более пластичным. Отварить картофель, добавить молоко и сливочное масло и приготовить пюре. Отдельно обжарить лук до золотистого цвета на смеси растительного и сливочного масла, добавить в пюре и перемешать. Разделить тесто на части, сформировать шарики, раскатать, выложить начинку и плотно защепнуть края вареников. Отварить вареники в подсоленной воде после закипания, переложить в миску и добавить сливочное масло. Подавать горячими со сметаной.

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