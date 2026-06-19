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Главная Вкус "Молдавские вареники" за 30 минут: необычная начинка + вкусное тесто

"Молдавские вареники" за 30 минут: необычная начинка + вкусное тесто

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 15:04
Домашние вареники на кефире с картошкой: простой рецепт с нежным тестом
"Молдавские вареники". Фото: gospodynka.com.ua

Когда хочется настоящего домашнего блюда без сложных ингредиентов, эти вареники становятся идеальным выбором. Мягкое тесто на кефире и ароматная картофельная начинка воссоздают тот самый вкус детства. Они быстро готовятся, но всегда исчезают со стола первыми.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мука — 600 г;
  • кефир — 400 мл.;
  • соль — 1 ч. л.

Для начинки:

  • отварной картофель — 900 г;
  • лук — 3 шт.;
  • молоко — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки;
  • сливочное масло — для вкуса.
рецепт молдавських вареників
Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Смешать муку с солью, влить кефир и замесить мягкое эластичное тесто.
  2. Оставить его отдохнуть, чтобы оно стало более пластичным.
  3. Отварить картофель, добавить молоко и сливочное масло и приготовить пюре.
  4. Отдельно обжарить лук до золотистого цвета на смеси растительного и сливочного масла, добавить в пюре и перемешать.
  5. Разделить тесто на части, сформировать шарики, раскатать, выложить начинку и плотно защепнуть края вареников.
  6. Отварить вареники в подсоленной воде после закипания, переложить в миску и добавить сливочное масло.
  7. Подавать горячими со сметаной.

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рецепт вареники тесто
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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