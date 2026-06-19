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Головна Смак "Молдавські вареники" за 30 хвилин: незвична начинка + смачне тісто

"Молдавські вареники" за 30 хвилин: незвична начинка + смачне тісто

Ua ru
Дата публікації: 19 червня 2026 15:04
Домашні вареники на кефірі з картоплею: простий рецепт із ніжним тістом
"Молдавські вареники". Фото: gospodynka.com.ua

Коли хочеться справжньої домашньої страви без складних інгредієнтів, ці вареники стають ідеальним вибором. М’яке тісто на кефірі та ароматна картопляна начинка створюють той самий смак дитинства. Вони швидко готуються, але завжди зникають зі столу першими.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • борошно — 600 г;
  • кефір — 400 мл.;
  • сіль — 1 ч. л.

Для начинки:

  • картопля відварена — 900 г;
  • цибуля — 3 шт.;
  • молоко — за смаком;
  • сіль — за смаком;
  • олія — для смаження;
  • вершкове масло — для смаку.
рецепт молдавських вареників
Тісто та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Змішати борошно із сіллю, влити кефір і замісити м’яке еластичне тісто.
  2. Залишити його відпочити, щоб стало більш пластичним.
  3. Відварити картоплю, додати молоко та вершкове масло і приготувати пюре.
  4. Окремо обсмажити цибулю до золотистості на суміші олії та вершкового масла, додати до пюре й перемішати.
  5. Поділити тісто на частини, сформувати кульки, розкачати, викласти начинку та щільно защипнути краї вареників.
  6. Відварити вареники у підсоленій воді після закипання, перекласти в миску та додати вершкове масло.
  7. Подавати гарячими зі сметаною.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке. 

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Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються. 

рецепт вареники тісто
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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