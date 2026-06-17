"Нове" тісто для вареників 200+300: знадобиться лише 2 інгредієнти
Це тісто для вареників дійсно змінює все — воно настільки просте, що складається лише з двох інгредієнтів, але виходить ідеально м’яким та слухняним. Вареники не розварюються, добре тримають форму і залишаються ніжними навіть після заморожування. А грибно-картопляна начинка робить їх по-справжньому домашніми та ситними.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- борошно — 300 г;
- кефір — 200 г.
Для начинки:
- картопля — 500 г;
- печериці — 300 г;
- цибуля — 1 шт.;
- рослинна олія — 1–2 ст. л.;
- вершкове масло — 20–30 г;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Відварити картоплю в підсоленій воді та розім’яти в пюре.
- Обсмажити цибулю до золотистості, додати гриби та готувати до випаровування рідини.
- Змішати гриби з картоплею, посолити й поперчити, залишити охолонути.
- Замісити м’яке тісто з борошна та кефіру, вимішати до однорідності та залишити відпочити.
- Розкачати тісто, вирізати кружечки, викласти начинку та защипнути вареники.
- Відварити в підсоленій воді до готовності після спливання. Подавати зі смаженою цибулею.
Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке.
Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються.
Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються.