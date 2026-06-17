Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак "Нове" тісто для вареників 200+300: знадобиться лише 2 інгредієнти

"Нове" тісто для вареників 200+300: знадобиться лише 2 інгредієнти

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 12:14
Нове тісто для вареників 200+300: знадобиться лише 2 інгредієнти
Домашні вареники. Фото: smachnenke.com.ua

Це тісто для вареників дійсно змінює все — воно настільки просте, що складається лише з двох інгредієнтів, але виходить ідеально м’яким та слухняним. Вареники не розварюються, добре тримають форму і залишаються ніжними навіть після заморожування. А грибно-картопляна начинка робить їх по-справжньому домашніми та ситними.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • борошно — 300 г;
  • кефір — 200 г.

Для начинки:

  • картопля — 500 г;
  • печериці — 300 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • рослинна олія — 1–2 ст. л.;
  • вершкове масло — 20–30 г;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком.
рецепт тіста для вареників
Вареники з цибулею. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Відварити картоплю в підсоленій воді та розім’яти в пюре.
  2. Обсмажити цибулю до золотистості, додати гриби та готувати до випаровування рідини.
  3. Змішати гриби з картоплею, посолити й поперчити, залишити охолонути.
  4. Замісити м’яке тісто з борошна та кефіру, вимішати до однорідності та залишити відпочити.
  5. Розкачати тісто, вирізати кружечки, викласти начинку та защипнути вареники.
  6. Відварити в підсоленій воді до готовності після спливання. Подавати зі смаженою цибулею.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке. 

Читайте також:

Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються. 

Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються. 

рецепт вареники тісто
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації