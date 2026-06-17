"Нове" тісто для вареників 200+300: знадобиться лише 2 інгредієнти

Домашні вареники. Фото: smachnenke.com.ua

Це тісто для вареників дійсно змінює все — воно настільки просте, що складається лише з двох інгредієнтів, але виходить ідеально м’яким та слухняним. Вареники не розварюються, добре тримають форму і залишаються ніжними навіть після заморожування. А грибно-картопляна начинка робить їх по-справжньому домашніми та ситними.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

борошно — 300 г;

кефір — 200 г.

Для начинки:

картопля — 500 г;

печериці — 300 г;

цибуля — 1 шт.;

рослинна олія — 1–2 ст. л.;

вершкове масло — 20–30 г;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком.

Вареники з цибулею. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Відварити картоплю в підсоленій воді та розім’яти в пюре. Обсмажити цибулю до золотистості, додати гриби та готувати до випаровування рідини. Змішати гриби з картоплею, посолити й поперчити, залишити охолонути. Замісити м’яке тісто з борошна та кефіру, вимішати до однорідності та залишити відпочити. Розкачати тісто, вирізати кружечки, викласти начинку та защипнути вареники. Відварити в підсоленій воді до готовності після спливання. Подавати зі смаженою цибулею.

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