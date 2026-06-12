Ліниві вареники які 100% вийдуть: смачніше ніж у дитячому садку
Домашні ліниві вареники — це страва, яка повертає у дитинство з першої ложки. Вони готуються з мінімуму інгредієнтів, не потребують ліплення та завжди виходять ніжними. Завдяки простому секрету з манкою вареники добре тримають форму і не розпадаються під час варіння. Ідеальний рецепт для смачного та швидкого сніданку для всієї родини.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- сир кисломолочний — 360 г;
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 2 ст. л.;
- манка — 2 ст. л.;
- борошно — 2 ст. л.;
- сіль — дрібка;
- вершкове масло — для подачі.
Спосіб приготування
- Кисломолочний сир розім’яти виделкою, додати яйце, сіль і цукор. Перемішати до однорідності.
- Додати манку та борошно, ще раз добре перемішати. Залишити масу на 30 хвилин, щоб манка набухла.
- Розділити тісто на кілька частин, сформувати валики та нарізати невеликими шматочками.
- Викласти вареники у киплячу підсолену воду та варити 1–2 хвилини після спливання на поверхню.
- Готові вареники перекласти у тарілку, додати вершкове масло та подавати зі сметаною, медом або варенням.
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