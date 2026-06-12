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Головна Смак Ліниві вареники які 100% вийдуть: смачніше ніж у дитячому садку

Ліниві вареники які 100% вийдуть: смачніше ніж у дитячому садку

Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 13:44
Ліниві вареники які 100% вийдуть: смачніше ніж у дитячому садку
Ліниві вареники. Фото: кадр з відео

Домашні ліниві вареники — це страва, яка повертає у дитинство з першої ложки. Вони готуються з мінімуму інгредієнтів, не потребують ліплення та завжди виходять ніжними. Завдяки простому секрету з манкою вареники добре тримають форму і не розпадаються під час варіння. Ідеальний рецепт для смачного та швидкого сніданку для всієї родини.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний — 360 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • манка — 2 ст. л.;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • сіль — дрібка;
  • вершкове масло — для подачі.
рецепт лінивих вареників
Ліниві вареники. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Кисломолочний сир розім’яти виделкою, додати яйце, сіль і цукор. Перемішати до однорідності.
  2. Додати манку та борошно, ще раз добре перемішати. Залишити масу на 30 хвилин, щоб манка набухла.
  3. Розділити тісто на кілька частин, сформувати валики та нарізати невеликими шматочками.
  4. Викласти вареники у киплячу підсолену воду та варити 1–2 хвилини після спливання на поверхню.
  5. Готові вареники перекласти у тарілку, додати вершкове масло та подавати зі сметаною, медом або варенням.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке. 

Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються. 

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рецепт кисломолочний сир вареники
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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