Ленивые вареники, которые обязательно получатся: вкуснее, чем в детском саду

«Ленивые вареники». Фото: кадр из видео

Домашние ленивые вареники — это блюдо, которое с первой ложки возвращает в детство. Они готовятся из минимума ингредиентов, не требуют лепки и всегда получаются нежными. Благодаря простому секрету с манкой вареники хорошо держат форму и не распадаются во время варки. Идеальный рецепт для вкусного и быстрого завтрака для всей семьи.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

творог — 360 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

манная крупа — 2 ст. л.;

мука — 2 ст. л.;

соль — щепотка;

сливочное масло — для подачи.

Ленивые вареники. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Творог размять вилкой, добавить яйцо, соль и сахар. Перемешать до однородности. Добавить манку и муку, еще раз хорошо перемешать. Оставить массу на 30 минут, чтобы манка набухла. Разделить тесто на несколько частей, сформировать валики и нарезать небольшими кусочками. Выложить вареники в кипящую подсоленную воду и варить 1–2 минуты после всплытия на поверхность. Готовые вареники переложить в тарелку, добавить сливочное масло и подавать со сметаной, медом или вареньем.

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