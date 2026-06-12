Ленивые вареники, которые обязательно получатся: вкуснее, чем в детском саду

Ленивые вареники, 100% получатся: вкуснее, чем в детском саду
Домашние ленивые вареники — это блюдо, которое с первой ложки возвращает в детство. Они готовятся из минимума ингредиентов, не требуют лепки и всегда получаются нежными. Благодаря простому секрету с манкой вареники хорошо держат форму и не распадаются во время варки. Идеальный рецепт для вкусного и быстрого завтрака для всей семьи.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- творог — 360 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- манная крупа — 2 ст. л.;
- мука — 2 ст. л.;
- соль — щепотка;
- сливочное масло — для подачи.
Способ приготовления
- Творог размять вилкой, добавить яйцо, соль и сахар. Перемешать до однородности.
- Добавить манку и муку, еще раз хорошо перемешать. Оставить массу на 30 минут, чтобы манка набухла.
- Разделить тесто на несколько частей, сформировать валики и нарезать небольшими кусочками.
- Выложить вареники в кипящую подсоленную воду и варить 1–2 минуты после всплытия на поверхность.
- Готовые вареники переложить в тарелку, добавить сливочное масло и подавать со сметаной, медом или вареньем.
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