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Главная Вкус Ленивые вареники, 100% получатся: вкуснее, чем в детском саду

Ленивые вареники, 100% получатся: вкуснее, чем в детском саду

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 13:44
Ленивые вареники, которые обязательно получатся: вкуснее, чем в детском саду
«Ленивые вареники». Фото: кадр из видео

Домашние ленивые вареники — это блюдо, которое с первой ложки возвращает в детство. Они готовятся из минимума ингредиентов, не требуют лепки и всегда получаются нежными. Благодаря простому секрету с манкой вареники хорошо держат форму и не распадаются во время варки. Идеальный рецепт для вкусного и быстрого завтрака для всей семьи.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • творог — 360 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • манная крупа — 2 ст. л.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • сливочное масло — для подачи.
рецепт лінивих вареників
Ленивые вареники. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Творог размять вилкой, добавить яйцо, соль и сахар. Перемешать до однородности.
  2. Добавить манку и муку, еще раз хорошо перемешать. Оставить массу на 30 минут, чтобы манка набухла.
  3. Разделить тесто на несколько частей, сформировать валики и нарезать небольшими кусочками.
  4. Выложить вареники в кипящую подсоленную воду и варить 1–2 минуты после всплытия на поверхность.
  5. Готовые вареники переложить в тарелку, добавить сливочное масло и подавать со сметаной, медом или вареньем.

Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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