Ленивые вареники за 15 минут: понадобится 200 г творога

Ленивые вареники. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти ленивые вареники — настоящее спасение, когда хочется чего-то домашнего, но нет времени долго стоять у плиты. Мягкое творожное тесто готовится всего из нескольких ингредиентов и получается нежным и воздушным. Варятся они буквально за несколько минут и всегда получаются даже у новичков.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

творог — 200 г;

сахар — 2 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

мука — 2 ст. л.;

соль — 1/3 ч. л.

Приготовление вареников. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Творог размять вилкой или перебить блендером до гладкой консистенции без комочков. Добавить яйцо, сахар и соль, хорошо перемешать до однородности. Добавить муку и замесить мягкое тесто. Оно должно быть нежным и немного липким, но хорошо держать форму. При необходимости можно добавить еще немного муки, если творог слишком влажный. Сформировать из теста небольшие колбаски, нарезать кусочками и слегка обвалять в муке. Варить в кипящей подсоленной воде до момента, когда вареники всплывут, и еще 2-3 минуты после этого.

