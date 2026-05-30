Ленивые вареники за 15 минут: понадобится 200 г творога

Дата публикации 30 мая 2026 13:14
Ленивые вареники. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти ленивые вареники — настоящее спасение, когда хочется чего-то домашнего, но нет времени долго стоять у плиты. Мягкое творожное тесто готовится всего из нескольких ингредиентов и получается нежным и воздушным. Варятся они буквально за несколько минут и всегда получаются даже у новичков.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • творог — 200 г;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • соль — 1/3 ч. л.
Приготовление вареников. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Творог размять вилкой или перебить блендером до гладкой консистенции без комочков. Добавить яйцо, сахар и соль, хорошо перемешать до однородности.
  2. Добавить муку и замесить мягкое тесто. Оно должно быть нежным и немного липким, но хорошо держать форму.
  3. При необходимости можно добавить еще немного муки, если творог слишком влажный.
  4. Сформировать из теста небольшие колбаски, нарезать кусочками и слегка обвалять в муке.
  5. Варить в кипящей подсоленной воде до момента, когда вареники всплывут, и еще 2-3 минуты после этого.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
