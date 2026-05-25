Вареники с вишнями: тесто не разваривается, а начинка не течет

Вареники с вишнями: тесто не разваривается, а начинка не течет

Дата публикации 25 мая 2026 16:04
Вареники с вишнями. Фото: smakuiemo.com.ua

Сочные вареники с вишней — одно из самых любимых летних блюд, которое готовят во многих семьях. По этому рецепту тесто получается нежным, эластичным и хорошо держит форму во время варки. Благодаря небольшому количеству крахмала в начинке ягодный сок не вытекает, а остается внутри.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мука — 380-400 г;
  • молоко — 150 мл.;
  • вода — 50 мл.;
  • масло — 1 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • яйцо — 1 шт.

Для начинки:

  • вишня — 600 г;
  • сахар — 3-4 ст. л.;
  • крахмал — 1 ч. л.
Тесто и начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйцо взбить с солью, добавить теплое молоко, воду и масло.
  2. Постепенно добавить муку и замесить мягкое эластичное тесто.
  3. Накрыть полотенцем и оставить на 20-30 минут.
  4. Вишню очистить от косточек, добавить сахар и крахмал, аккуратно перемешать.
  5. Тесто раскатать, вырезать кружочки и выложить начинку.
  6. Хорошо залепить края вареников. Отварить в подсоленной воде после всплытия еще 3-4 минуты.
  7. Готовые вареники смазать сливочным маслом.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
