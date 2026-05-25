Вареники с вишнями: тесто не разваривается, а начинка не течет
Ua ru
Дата публикации 25 мая 2026 16:04
Вареники с вишнями. Фото: smakuiemo.com.ua
Сочные вареники с вишней — одно из самых любимых летних блюд, которое готовят во многих семьях. По этому рецепту тесто получается нежным, эластичным и хорошо держит форму во время варки. Благодаря небольшому количеству крахмала в начинке ягодный сок не вытекает, а остается внутри.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мука — 380-400 г;
- молоко — 150 мл.;
- вода — 50 мл.;
- масло — 1 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- яйцо — 1 шт.
Для начинки:
- вишня — 600 г;
- сахар — 3-4 ст. л.;
- крахмал — 1 ч. л.
Способ приготовления
- Яйцо взбить с солью, добавить теплое молоко, воду и масло.
- Постепенно добавить муку и замесить мягкое эластичное тесто.
- Накрыть полотенцем и оставить на 20-30 минут.
- Вишню очистить от косточек, добавить сахар и крахмал, аккуратно перемешать.
- Тесто раскатать, вырезать кружочки и выложить начинку.
- Хорошо залепить края вареников. Отварить в подсоленной воде после всплытия еще 3-4 минуты.
- Готовые вареники смазать сливочным маслом.
Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.
Читайте также:
Также мы писали о правильном тесте для пельменей — не развариваются и не слипаются.
Еще мы рассказывали о лучшем рецепте теста для вареников — никогда не развариваются.
Реклама