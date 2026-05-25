Вареники з вишнями: тісто не розварюється, а начинка не тече
Дата публікації: 25 травня 2026 16:04
Соковиті вареники з вишнею — одна з найулюбленіших літніх страв, яку готують у багатьох родинах. За цим рецептом тісто виходить ніжним, еластичним і добре тримає форму під час варіння. Завдяки невеликій кількості крохмалю в начинці ягідний сік не витікає, а залишається всередині.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- борошно — 380–400 г.;
- молоко — 150 мл.;
- вода — 50 мл.;
- олія — 1 ст. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- яйце — 1 шт.
Для начинки:
- вишня — 600 г.;
- цукор — 3–4 ст. л.;
- крохмаль — 1 ч. л.
Спосіб приготування
- Яйце збити із сіллю, додати тепле молоко, воду та олію.
- Поступово додати борошно й замісити м’яке еластичне тісто.
- Накрити рушником і залишити на 20–30 хвилин.
- Вишню очистити від кісточок, додати цукор і крохмаль, акуратно перемішати.
- Тісто розкачати, вирізати кружечки та викласти начинку.
- Добре заліпити краї вареників. Відварити у підсоленій воді після спливання ще 3–4 хвилини.
- Готові вареники змастити вершковим маслом.
