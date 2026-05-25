Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Вареники з вишнями: тісто не розварюється, а начинка не тече

Вареники з вишнями: тісто не розварюється, а начинка не тече

Ua ru
Дата публікації: 25 травня 2026 16:04
Вареники з вишнями: тісто не розварюється, а начинка не тече
Вареники з вишнями. Фото: smakuiemo.com.ua

Соковиті вареники з вишнею — одна з найулюбленіших літніх страв, яку готують у багатьох родинах. За цим рецептом тісто виходить ніжним, еластичним і добре тримає форму під час варіння. Завдяки невеликій кількості крохмалю в начинці ягідний сік не витікає, а залишається всередині.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • борошно — 380–400 г.;
  • молоко — 150 мл.;
  • вода — 50 мл.;
  • олія — 1 ст. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • яйце — 1 шт.

Для начинки:

  • вишня — 600 г.;
  • цукор — 3–4 ст. л.;
  • крохмаль — 1 ч. л.
рецепт вареників з вишнями
Тісто та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйце збити із сіллю, додати тепле молоко, воду та олію.
  2. Поступово додати борошно й замісити м’яке еластичне тісто.
  3. Накрити рушником і залишити на 20–30 хвилин.
  4. Вишню очистити від кісточок, додати цукор і крохмаль, акуратно перемішати.
  5. Тісто розкачати, вирізати кружечки та викласти начинку.
  6. Добре заліпити краї вареників. Відварити у підсоленій воді після спливання ще 3–4 хвилини.
  7. Готові вареники змастити вершковим маслом.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке. 

Читайте також:

Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються. 

Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються. 

рецепт вишня вареники
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації