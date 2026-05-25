Вареники з вишнями: тісто не розварюється, а начинка не тече

Вареники з вишнями. Фото: smakuiemo.com.ua

Соковиті вареники з вишнею — одна з найулюбленіших літніх страв, яку готують у багатьох родинах. За цим рецептом тісто виходить ніжним, еластичним і добре тримає форму під час варіння. Завдяки невеликій кількості крохмалю в начинці ягідний сік не витікає, а залишається всередині.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

борошно — 380–400 г.;

молоко — 150 мл.;

вода — 50 мл.;

олія — 1 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

яйце — 1 шт.

Для начинки:

вишня — 600 г.;

цукор — 3–4 ст. л.;

крохмаль — 1 ч. л.

Тісто та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Яйце збити із сіллю, додати тепле молоко, воду та олію. Поступово додати борошно й замісити м’яке еластичне тісто. Накрити рушником і залишити на 20–30 хвилин. Вишню очистити від кісточок, додати цукор і крохмаль, акуратно перемішати. Тісто розкачати, вирізати кружечки та викласти начинку. Добре заліпити краї вареників. Відварити у підсоленій воді після спливання ще 3–4 хвилини. Готові вареники змастити вершковим маслом.

