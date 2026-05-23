Шовкові вареники: рецепт тіста, який мало хто знає
Дата публікації: 23 травня 2026 03:04
Домашні вареники.
Ці вареники називають шовковими не просто так — тісто виходить настільки ніжним і м’яким, що буквально тане в роті. Завдяки заварній основі воно добре тримає форму, легко розкачується і не рветься навіть при великій кількості начинки.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- вода — 150 г.;
- молоко — 250 г.;
- масло вершкове — 30 г.;
- цукор — 1 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 650–700 г.
Для начинки:
- сир кисломолочний 5–9% — 700 г.;
- жовток — 1 шт.;
- цукор — 60–75 г.;
- ванільний цукор — 8–10 г.;
- сіль — дрібка.
Спосіб приготування
- У каструлі з’єднати воду, молоко, масло, цукор і сіль, прогріти майже до кипіння.
- Додати частину борошна та швидко заварити основу, вимішуючи до гладкості.
- Остудити, ввести яйце та поступово додати решту борошна, замісити м’яке еластичне тісто й залишити відпочити.
- Для начинки змішати сир із жовтком, сіллю, цукром і ванільним цукром. За потреби відрегулювати вологість сиру.
- Тісто розкачати, вирізати кружечки, викласти начинку та щільно зліпити вареники.
- Варити у підсоленій воді до моменту, коли вареники спливуть, потім ще кілька хвилин.
- Готові вареники полити розтопленим вершковим маслом і подавати гарячими.
