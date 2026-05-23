Шовкові вареники: рецепт тіста, який мало хто знає

Ці вареники називають шовковими не просто так — тісто виходить настільки ніжним і м’яким, що буквально тане в роті. Завдяки заварній основі воно добре тримає форму, легко розкачується і не рветься навіть при великій кількості начинки.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

вода — 150 г.;

молоко — 250 г.;

масло вершкове — 30 г.;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

яйце — 1 шт.;

борошно — 650–700 г.

Для начинки:

сир кисломолочний 5–9% — 700 г.;

жовток — 1 шт.;

цукор — 60–75 г.;

ванільний цукор — 8–10 г.;

сіль — дрібка.

Спосіб приготування

У каструлі з’єднати воду, молоко, масло, цукор і сіль, прогріти майже до кипіння. Додати частину борошна та швидко заварити основу, вимішуючи до гладкості. Остудити, ввести яйце та поступово додати решту борошна, замісити м’яке еластичне тісто й залишити відпочити. Для начинки змішати сир із жовтком, сіллю, цукром і ванільним цукром. За потреби відрегулювати вологість сиру. Тісто розкачати, вирізати кружечки, викласти начинку та щільно зліпити вареники. Варити у підсоленій воді до моменту, коли вареники спливуть, потім ще кілька хвилин. Готові вареники полити розтопленим вершковим маслом і подавати гарячими.

