Шовкові вареники: рецепт тіста, який мало хто знає

Шовкові вареники: рецепт тіста, який мало хто знає

Дата публікації: 23 травня 2026 03:04
Домашні вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Ці вареники називають шовковими не просто так — тісто виходить настільки ніжним і м’яким, що буквально тане в роті. Завдяки заварній основі воно добре тримає форму, легко розкачується і не рветься навіть при великій кількості начинки. 

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • вода — 150 г.;
  • молоко — 250 г.;
  • масло вершкове — 30 г.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 650–700 г.

Для начинки:

  • сир кисломолочний 5–9% — 700 г.;
  • жовток — 1 шт.;
  • цукор — 60–75 г.;
  • ванільний цукор — 8–10 г.;
  • сіль — дрібка.
Тісто та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. У каструлі з’єднати воду, молоко, масло, цукор і сіль, прогріти майже до кипіння.
  2. Додати частину борошна та швидко заварити основу, вимішуючи до гладкості.
  3. Остудити, ввести яйце та поступово додати решту борошна, замісити м’яке еластичне тісто й залишити відпочити.
  4. Для начинки змішати сир із жовтком, сіллю, цукром і ванільним цукром. За потреби відрегулювати вологість сиру.
  5. Тісто розкачати, вирізати кружечки, викласти начинку та щільно зліпити вареники.
  6. Варити у підсоленій воді до моменту, коли вареники спливуть, потім ще кілька хвилин.
  7. Готові вареники полити розтопленим вершковим маслом і подавати гарячими.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
