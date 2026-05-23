Шелковые вареники: рецепт теста, который мало кто знает

Домашние вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Эти вареники называют шелковыми не просто так — тесто получается настолько нежным и мягким, что буквально тает во рту. Благодаря заварной основе оно хорошо держит форму, легко раскатывается и не рвется даже при большом количестве начинки.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

вода — 150 г.;

молоко — 250 г;

масло сливочное — 30 г;

сахар — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

мука — 650-700 г.

Для начинки:

творог 5-9% — 700 г;

желток — 1 шт.;

сахар — 60-75 г;

ванильный сахар — 8-10 г;

соль — щепотка.

Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

В кастрюле соединить воду, молоко, масло, сахар и соль, прогреть почти до кипения. Добавить часть муки и быстро заварить основу, вымешивая до гладкости. Остудить, ввести яйцо и постепенно добавить остальную муку, замесить мягкое эластичное тесто и оставить отдохнуть. Для начинки смешать творог с желтком, солью, сахаром и ванильным сахаром. При необходимости отрегулировать влажность творога. Тесто раскатать, вырезать кружочки, выложить начинку и плотно слепить вареники. Варить в подсоленной воде до момента, когда вареники всплывут, затем еще несколько минут. Готовые вареники полить растопленным сливочным маслом и подавать горячими.

Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.

Читайте также:

Также мы писали о правильном тесте для пельменей — не развариваются и не слипаются.

Еще мы рассказывали о лучшем рецепте теста для вареников — никогда не развариваются.