Шелковые вареники: рецепт теста, который мало кто знает

Шелковые вареники: рецепт теста, который мало кто знает

Дата публикации 23 мая 2026 03:04
Домашние вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Эти вареники называют шелковыми не просто так — тесто получается настолько нежным и мягким, что буквально тает во рту. Благодаря заварной основе оно хорошо держит форму, легко раскатывается и не рвется даже при большом количестве начинки.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • вода — 150 г.;
  • молоко — 250 г;
  • масло сливочное — 30 г;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 650-700 г.

Для начинки:

  • творог 5-9% — 700 г;
  • желток — 1 шт.;
  • сахар — 60-75 г;
  • ванильный сахар — 8-10 г;
  • соль — щепотка.
Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. В кастрюле соединить воду, молоко, масло, сахар и соль, прогреть почти до кипения.
  2. Добавить часть муки и быстро заварить основу, вымешивая до гладкости.
  3. Остудить, ввести яйцо и постепенно добавить остальную муку, замесить мягкое эластичное тесто и оставить отдохнуть.
  4. Для начинки смешать творог с желтком, солью, сахаром и ванильным сахаром. При необходимости отрегулировать влажность творога.
  5. Тесто раскатать, вырезать кружочки, выложить начинку и плотно слепить вареники.
  6. Варить в подсоленной воде до момента, когда вареники всплывут, затем еще несколько минут.
  7. Готовые вареники полить растопленным сливочным маслом и подавать горячими.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
