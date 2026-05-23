Шелковые вареники: рецепт теста, который мало кто знает
Дата публикации 23 мая 2026 03:04
Домашние вареники. Фото: gospodynka.com.ua
Эти вареники называют шелковыми не просто так — тесто получается настолько нежным и мягким, что буквально тает во рту. Благодаря заварной основе оно хорошо держит форму, легко раскатывается и не рвется даже при большом количестве начинки.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- вода — 150 г.;
- молоко — 250 г;
- масло сливочное — 30 г;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 650-700 г.
Для начинки:
- творог 5-9% — 700 г;
- желток — 1 шт.;
- сахар — 60-75 г;
- ванильный сахар — 8-10 г;
- соль — щепотка.
Способ приготовления
- В кастрюле соединить воду, молоко, масло, сахар и соль, прогреть почти до кипения.
- Добавить часть муки и быстро заварить основу, вымешивая до гладкости.
- Остудить, ввести яйцо и постепенно добавить остальную муку, замесить мягкое эластичное тесто и оставить отдохнуть.
- Для начинки смешать творог с желтком, солью, сахаром и ванильным сахаром. При необходимости отрегулировать влажность творога.
- Тесто раскатать, вырезать кружочки, выложить начинку и плотно слепить вареники.
- Варить в подсоленной воде до момента, когда вареники всплывут, затем еще несколько минут.
- Готовые вареники полить растопленным сливочным маслом и подавать горячими.
