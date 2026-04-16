Проверенный рецепт вареников с картофелем: понадобится 800 г муки
Ua ru
Дата публикации 16 апреля 2026 15:44
Вареники с картофелем.
Домашние вареники — это вкус, который всегда ассоциируется с уютом и семейным теплом. Благодаря заварному тесту они получаются мягкими, нежными и не развариваются. А начинку можно выбрать на свой вкус.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мука — 800 г;
- соль — 1 ч. л.;
- масло — 2 ст. л.;
- яйца — 2 шт.;
- кипяток — 400 мл.
Картофельная начинка:
- картофель — 1,5 кг;
- сливочное масло — 30 г;
- соль — ½ ст. л.;
- черный перец — ½ ч. л.;
- лук — 3 шт.
Способ приготовления
- Картофель отварить до готовности и размять в пюре. Добавить сливочное масло, соль и перец.
- Отдельно обжарить измельченный лук до золотистости и добавить к картофелю, перемешать.
- Для теста яйца смешать с солью и маслом, влить кипяток и замесить мягкое заварное тесто.
- Вымесить несколько минут, оставить отдохнуть, после чего раскатать тонким слоем.
- Вырезать кружочки, выложить начинку и защипнуть края.
- Варить в подсоленной воде 4-5 минут после закипания.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама