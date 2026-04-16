Проверенный рецепт вареников с картофелем: понадобится 800 г муки

Вареники с картофелем. Фото: smachnenke.com.ua

Домашние вареники — это вкус, который всегда ассоциируется с уютом и семейным теплом. Благодаря заварному тесту они получаются мягкими, нежными и не развариваются. А начинку можно выбрать на свой вкус.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мука — 800 г;

соль — 1 ч. л.;

масло — 2 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

кипяток — 400 мл.

Картофельная начинка:

картофель — 1,5 кг;

сливочное масло — 30 г;

соль — ½ ст. л.;

черный перец — ½ ч. л.;

лук — 3 шт.

Вареники с картофельной начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Картофель отварить до готовности и размять в пюре. Добавить сливочное масло, соль и перец. Отдельно обжарить измельченный лук до золотистости и добавить к картофелю, перемешать. Для теста яйца смешать с солью и маслом, влить кипяток и замесить мягкое заварное тесто. Вымесить несколько минут, оставить отдохнуть, после чего раскатать тонким слоем. Вырезать кружочки, выложить начинку и защипнуть края. Варить в подсоленной воде 4-5 минут после закипания.

