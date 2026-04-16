Проверенный рецепт вареников с картофелем: понадобится 800 г муки

Дата публикации 16 апреля 2026 15:44
Вареники с картофелем. Фото: smachnenke.com.ua

Домашние вареники — это вкус, который всегда ассоциируется с уютом и семейным теплом. Благодаря заварному тесту они получаются мягкими, нежными и не развариваются. А начинку можно выбрать на свой вкус.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мука — 800 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • масло — 2 ст. л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • кипяток — 400 мл.

Картофельная начинка:

  • картофель — 1,5 кг;
  • сливочное масло — 30 г;
  • соль — ½ ст. л.;
  • черный перец — ½ ч. л.;
  • лук — 3 шт.
Вареники с картофельной начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Картофель отварить до готовности и размять в пюре. Добавить сливочное масло, соль и перец.
  2. Отдельно обжарить измельченный лук до золотистости и добавить к картофелю, перемешать.
  3. Для теста яйца смешать с солью и маслом, влить кипяток и замесить мягкое заварное тесто.
  4. Вымесить несколько минут, оставить отдохнуть, после чего раскатать тонким слоем.
  5. Вырезать кружочки, выложить начинку и защипнуть края.
  6. Варить в подсоленной воде 4-5 минут после закипания.

Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.

Читайте также:

Также мы писали о правильном тесте для пельменей — не развариваются и не слипаются.

Еще мы рассказывали о лучшем рецепте теста для вареников — никогда не развариваются.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
