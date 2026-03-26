Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Две начинки для вареников, о которых мало кто знает: рецепт теста

Две начинки для вареников, о которых мало кто знает: рецепт теста

Ua ru
Дата публикации 26 марта 2026 15:14
Две начинки для вареников, о которых мало кто знает: рецепт идеального теста
Приготовление вареников. Фото: smachnenke.com.ua

Эти вареники отличаются оригинальными начинками и нежным домашним тестом. Лимонная цедра добавляет свежести, а мак — насыщенного аромата. Благодаря простому рецепту тесто получается мягкое и эластичное, а сами вареники быстро готовятся и идеально подходят для праздничного или будничного стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мука — 3 стакана (по 250 мл.);
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — ½ ч. ложки;
  • растительное масло — 3 ст. ложки;
  • кипяток — 1 стакан (250 мл).

Творожная начинка с лимонной цедрой:

  • творог — 500 г;
  • желток — 1 шт.;
  • сахар — 1-2 ст. ложки;
  • цедра лимона — 1 шт. (только желтая часть).

Творожная начинка с маком:

Читайте также:
  • творог — 500 г;
  • желток — 1 шт.;
  • сахар — 1-2 ст. ложки;
  • мак — 1 ч. ложка.
Тесто и творог. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. В миске смешать муку с солью, сделать углубление, добавить яйцо и масло, влить кипяток и быстро замесить мягкое, эластичное тесто. Накрыть и оставить на 20 минут.
  2. Для начинки с лимонной цедрой перебить творог с желтком и сахаром, добавить цедру и перемешать.
  3. Для начинки с маком перебить творог с желтком и сахаром, добавить мак и перемешать.
  4. Тесто разделить на части, сформировать "колбаски", нарезать кусочками и раскатать кружочки.
  5. Выложить начинку (примерно 1 ч. ложку) и защипнуть края.
  6. Вареники опустить в подсоленный кипяток, варить 2-3 минуты после закипания.
  7. Подавать горячими со сливочным маслом. Вареники с лимоном можно присыпать цедрой, а с маком — сухим маком.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации