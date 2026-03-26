Две начинки для вареников, о которых мало кто знает: рецепт идеального теста

Две начинки для вареников, о которых мало кто знает: рецепт теста
Эти вареники отличаются оригинальными начинками и нежным домашним тестом. Лимонная цедра добавляет свежести, а мак — насыщенного аромата. Благодаря простому рецепту тесто получается мягкое и эластичное, а сами вареники быстро готовятся и идеально подходят для праздничного или будничного стола.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мука — 3 стакана (по 250 мл.);
- яйцо — 1 шт.;
- соль — ½ ч. ложки;
- растительное масло — 3 ст. ложки;
- кипяток — 1 стакан (250 мл).
Творожная начинка с лимонной цедрой:
- творог — 500 г;
- желток — 1 шт.;
- сахар — 1-2 ст. ложки;
- цедра лимона — 1 шт. (только желтая часть).
Творожная начинка с маком:
- творог — 500 г;
- желток — 1 шт.;
- сахар — 1-2 ст. ложки;
- мак — 1 ч. ложка.
Способ приготовления
- В миске смешать муку с солью, сделать углубление, добавить яйцо и масло, влить кипяток и быстро замесить мягкое, эластичное тесто. Накрыть и оставить на 20 минут.
- Для начинки с лимонной цедрой перебить творог с желтком и сахаром, добавить цедру и перемешать.
- Для начинки с маком перебить творог с желтком и сахаром, добавить мак и перемешать.
- Тесто разделить на части, сформировать "колбаски", нарезать кусочками и раскатать кружочки.
- Выложить начинку (примерно 1 ч. ложку) и защипнуть края.
- Вареники опустить в подсоленный кипяток, варить 2-3 минуты после закипания.
- Подавать горячими со сливочным маслом. Вареники с лимоном можно присыпать цедрой, а с маком — сухим маком.
Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.
Также мы писали о правильном тесте для пельменей — не развариваются и не слипаются.
Еще мы рассказывали о лучшем рецепте теста для вареников — никогда не развариваются.
