Две начинки для вареников, о которых мало кто знает: рецепт идеального теста

Приготовление вареников. Фото: smachnenke.com.ua

Эти вареники отличаются оригинальными начинками и нежным домашним тестом. Лимонная цедра добавляет свежести, а мак — насыщенного аромата. Благодаря простому рецепту тесто получается мягкое и эластичное, а сами вареники быстро готовятся и идеально подходят для праздничного или будничного стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мука — 3 стакана (по 250 мл.);

яйцо — 1 шт.;

соль — ½ ч. ложки;

растительное масло — 3 ст. ложки;

кипяток — 1 стакан (250 мл).

Творожная начинка с лимонной цедрой:

творог — 500 г;

желток — 1 шт.;

сахар — 1-2 ст. ложки;

цедра лимона — 1 шт. (только желтая часть).

Творожная начинка с маком:

творог — 500 г;

желток — 1 шт.;

сахар — 1-2 ст. ложки;

мак — 1 ч. ложка.

Тесто и творог. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

В миске смешать муку с солью, сделать углубление, добавить яйцо и масло, влить кипяток и быстро замесить мягкое, эластичное тесто. Накрыть и оставить на 20 минут. Для начинки с лимонной цедрой перебить творог с желтком и сахаром, добавить цедру и перемешать. Для начинки с маком перебить творог с желтком и сахаром, добавить мак и перемешать. Тесто разделить на части, сформировать "колбаски", нарезать кусочками и раскатать кружочки. Выложить начинку (примерно 1 ч. ложку) и защипнуть края. Вареники опустить в подсоленный кипяток, варить 2-3 минуты после закипания. Подавать горячими со сливочным маслом. Вареники с лимоном можно присыпать цедрой, а с маком — сухим маком.

