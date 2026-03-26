Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Дві начинки для вареників, про які мало хто знає: рецепт тіста

Дві начинки для вареників, про які мало хто знає: рецепт тіста

Ua ru
Дата публікації: 26 березня 2026 15:14
Дві начинки для вареників, про які мало хто знає: рецепт ідеального тіста
Приготування вареників. Фото: smachnenke.com.ua

Ці вареники відрізняються оригінальними начинками та ніжним домашнім тістом. Лимонна цедра додає свіжості, а мак — насиченого аромату. Завдяки простому рецепту тісто виходить м’яке та еластичне, а самі вареники швидко готуються та ідеально підходять для святкового або буденного столу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • борошно — 3 склянки (по 250 мл);
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — ½ ч. ложки;
  • рослинна олія — 3 ст. ложки;
  • окріп — 1 склянка (250 мл).

Сирна начинка з лимонною цедрою:

  • кисломолочний сир — 500 г;
  • жовток — 1 шт.;
  • цукор — 1–2 ст. ложки;
  • цедра лимона — 1 шт. (лише жовта частина).

Сирна начинка з маком:

Читайте також:
  • кисломолочний сир — 500 г;
  • жовток — 1 шт.;
  • цукор — 1–2 ст. ложки;
  • мак — 1 ч. ложка.
рецепт вареників з сиром
Тісто та сир. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. У мисці змішати борошно із сіллю, зробити заглиблення, додати яйце та олію, влити окріп і швидко замісити м’яке, еластичне тісто. Накрити та залишити на 20 хвилин.
  2. Для начинки з лимонною цедрою перебити сир із жовтком і цукром, додати цедру та перемішати.
  3. Для начинки з маком перебити сир із жовтком і цукром, додати мак та перемішати.
  4. Тісто розділити на частини, сформувати "ковбаски", нарізати шматочками і розкачати кружечки.
  5. Викласти начинку (приблизно 1 ч. ложку) та защипнути краї.
  6. Вареники опустити в підсолений окріп, варити 2–3 хвилини після закипання.
  7. Подавати гарячими з вершковим маслом. Вареники з лимоном можна присипати цедрою, а з маком — сухим маком.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке. 

Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються. 

Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються. 

рецепт кисломолочний сир Українська кухня вареники тісто
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації