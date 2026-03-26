Дві начинки для вареників, про які мало хто знає: рецепт ідеального тіста

Ці вареники відрізняються оригінальними начинками та ніжним домашнім тістом. Лимонна цедра додає свіжості, а мак — насиченого аромату. Завдяки простому рецепту тісто виходить м’яке та еластичне, а самі вареники швидко готуються та ідеально підходять для святкового або буденного столу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

борошно — 3 склянки (по 250 мл);

яйце — 1 шт.;

сіль — ½ ч. ложки;

рослинна олія — 3 ст. ложки;

окріп — 1 склянка (250 мл).

Сирна начинка з лимонною цедрою:

кисломолочний сир — 500 г;

жовток — 1 шт.;

цукор — 1–2 ст. ложки;

цедра лимона — 1 шт. (лише жовта частина).

Сирна начинка з маком:

Читайте також:

кисломолочний сир — 500 г;

жовток — 1 шт.;

цукор — 1–2 ст. ложки;

мак — 1 ч. ложка.

Тісто та сир. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

У мисці змішати борошно із сіллю, зробити заглиблення, додати яйце та олію, влити окріп і швидко замісити м’яке, еластичне тісто. Накрити та залишити на 20 хвилин. Для начинки з лимонною цедрою перебити сир із жовтком і цукром, додати цедру та перемішати. Для начинки з маком перебити сир із жовтком і цукром, додати мак та перемішати. Тісто розділити на частини, сформувати "ковбаски", нарізати шматочками і розкачати кружечки. Викласти начинку (приблизно 1 ч. ложку) та защипнути краї. Вареники опустити в підсолений окріп, варити 2–3 хвилини після закипання. Подавати гарячими з вершковим маслом. Вареники з лимоном можна присипати цедрою, а з маком — сухим маком.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке.

Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються.

Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються.