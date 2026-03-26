Дві начинки для вареників, про які мало хто знає: рецепт ідеального тіста

Дві начинки для вареників, про які мало хто знає: рецепт тіста
Ці вареники відрізняються оригінальними начинками та ніжним домашнім тістом. Лимонна цедра додає свіжості, а мак — насиченого аромату. Завдяки простому рецепту тісто виходить м’яке та еластичне, а самі вареники швидко готуються та ідеально підходять для святкового або буденного столу.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- борошно — 3 склянки (по 250 мл);
- яйце — 1 шт.;
- сіль — ½ ч. ложки;
- рослинна олія — 3 ст. ложки;
- окріп — 1 склянка (250 мл).
Сирна начинка з лимонною цедрою:
- кисломолочний сир — 500 г;
- жовток — 1 шт.;
- цукор — 1–2 ст. ложки;
- цедра лимона — 1 шт. (лише жовта частина).
Сирна начинка з маком:
- кисломолочний сир — 500 г;
- жовток — 1 шт.;
- цукор — 1–2 ст. ложки;
- мак — 1 ч. ложка.
Спосіб приготування
- У мисці змішати борошно із сіллю, зробити заглиблення, додати яйце та олію, влити окріп і швидко замісити м’яке, еластичне тісто. Накрити та залишити на 20 хвилин.
- Для начинки з лимонною цедрою перебити сир із жовтком і цукром, додати цедру та перемішати.
- Для начинки з маком перебити сир із жовтком і цукром, додати мак та перемішати.
- Тісто розділити на частини, сформувати "ковбаски", нарізати шматочками і розкачати кружечки.
- Викласти начинку (приблизно 1 ч. ложку) та защипнути краї.
- Вареники опустити в підсолений окріп, варити 2–3 хвилини після закипання.
- Подавати гарячими з вершковим маслом. Вареники з лимоном можна присипати цедрою, а з маком — сухим маком.
Читайте Новини.LIVE!