Ідеальне тісто на пельмені: рецепт "на око"
Ідеальне тісто на пельмені — це основа смачної домашньої страви. Завдяки простим інгредієнтам і правильному замішуванню воно виходить еластичним, м’яким і зручним у роботі. Такий рецепт дозволяє швидко приготувати велику кількість пельменів, які легко ліпляться і не розварюються під час варіння. Підходить як для ручного формування, так і для використання пельменниці.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смакуй зі мною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйце — 1 шт.;
- сіль — 1 ч. ложка;
- олія — 2 ст. ложки;
- вода — 1 склянка (за потреби більше);
- борошно — за потреби.
Спосіб приготування
- У мисці поєднати яйце, сіль, олію та воду, добре перемішати до однорідності.
- Поступово додати борошно, замішуючи тісто спочатку ложкою, а потім руками.
- Вимісити тісто до м’якої, еластичної консистенції, щоб воно не липло до рук, але залишалося ніжним. За потреби додати ще борошно або трохи води.
- Накрити тісто та залишити відпочити на 20–30 хвилин, щоб воно стало більш податливим у роботі.
- Після відпочинку розкачати тісто, сформувати пельмені вручну або за допомогою пельменниці. Готувати у підсоленій воді до готовності.
Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке.
Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються.
Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються.
