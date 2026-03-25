Україна
Головна Смак Ідеальне тісто на пельмені: рецепт "на око"

Ідеальне тісто на пельмені: рецепт "на око"

Дата публікації: 25 березня 2026 01:04
Ідеальне тісто на пельмені: рецепт на око
Домашні пельмені. Фото: кадр з відео

Ідеальне тісто на пельмені — це основа смачної домашньої страви. Завдяки простим інгредієнтам і правильному замішуванню воно виходить еластичним, м’яким і зручним у роботі. Такий рецепт дозволяє швидко приготувати велику кількість пельменів, які легко ліпляться і не розварюються під час варіння. Підходить як для ручного формування, так і для використання пельменниці.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смакуй зі мною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 1 ч. ложка;
  • олія — 2 ст. ложки;
  • вода — 1 склянка (за потреби більше);
  • борошно — за потреби.
рецепт тіста для пельменів
Тісто та фарш. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. У мисці поєднати яйце, сіль, олію та воду, добре перемішати до однорідності.
  2. Поступово додати борошно, замішуючи тісто спочатку ложкою, а потім руками.
  3. Вимісити тісто до м’якої, еластичної консистенції, щоб воно не липло до рук, але залишалося ніжним. За потреби додати ще борошно або трохи води.
  4. Накрити тісто та залишити відпочити на 20–30 хвилин, щоб воно стало більш податливим у роботі.
  5. Після відпочинку розкачати тісто, сформувати пельмені вручну або за допомогою пельменниці. Готувати у підсоленій воді до готовності.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
