Рецепт тіста для пельменів і вареників на молоці — легко ліпляться і не розварюються

На цьому тісті пельмені та вареники просто тануть у роті — рецепт
Хочете, щоб вареники та пельмені виходили ніжними й буквально танули в роті? Це тісто на молоці має ідеальну текстуру — м’яке, еластичне й дуже приємне в роботі. Готується легко, а результат вражає.
Рецепт опублікували Napensii.ua.
Вам знадобиться:
- молоко — 150 мл;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- рослинна олія — 1 ст. л.;
- борошно — 400 г.
Спосіб приготування
У глибокій мисці змішати молоко, яйце та сіль, добре розмішати. Влити рослинну олію.
Борошно просіяти та поступово додати до рідкої суміші. Замісити тісто, яке має бути не надто м’яким, але еластичним.
Тісто готове — можна ліпити вареники чи пельмені. Воно виходить ніжним, з приємним молочним смаком, а працювати з ним — одне задоволення.
Раніше ми писали, як приготувати пельмені на сковороді — смачну та ліниву вечерю.
Та чи потрібно розморожувати пельмені перед тим, як смажити їх на сковороді.
Читайте Новини.LIVE!