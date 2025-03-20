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На цьому тісті пельмені та вареники просто тануть у роті — рецепт

20 березня 2025 20:40
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Рецепт тіста для пельменів і вареників на молоці — легко ліпляться і не розварюються
Домашні пельмені. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете, щоб вареники та пельмені виходили ніжними й буквально танули в роті? Це тісто на молоці має ідеальну текстуру — м’яке, еластичне й дуже приємне в роботі. Готується легко, а результат вражає.

Рецепт опублікували Napensii.ua.

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Вам знадобиться:

  • молоко — 150 мл;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • рослинна олія — 1 ст. л.;
  • борошно — 400 г.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати молоко, яйце та сіль, добре розмішати. Влити рослинну олію.

як приготувати тісто для пельменів
Приготування пельменів. Фото: Freepik

Борошно просіяти та поступово додати до рідкої суміші. Замісити тісто, яке має бути не надто м’яким, але еластичним.

рецепт тіста для пельменів та вареників
Варені пельмені. Фото: Freepik

Тісто готове — можна ліпити вареники чи пельмені. Воно виходить ніжним, з приємним молочним смаком, а працювати з ним — одне задоволення.

Раніше ми писали, як приготувати пельмені на сковороді — смачну та ліниву вечерю.

Та чи потрібно розморожувати пельмені перед тим, як смажити їх на сковороді. 

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