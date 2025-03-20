Рецепт тіста для пельменів і вареників на молоці — легко ліпляться і не розварюються

Домашні пельмені. Фото: Freepik

Хочете, щоб вареники та пельмені виходили ніжними й буквально танули в роті? Це тісто на молоці має ідеальну текстуру — м’яке, еластичне й дуже приємне в роботі. Готується легко, а результат вражає.

Рецепт опублікували Napensii.ua.

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Вам знадобиться:

молоко — 150 мл;

яйце — 1 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

рослинна олія — 1 ст. л.;

борошно — 400 г.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати молоко, яйце та сіль, добре розмішати. Влити рослинну олію.

Приготування пельменів. Фото: Freepik

Борошно просіяти та поступово додати до рідкої суміші. Замісити тісто, яке має бути не надто м’яким, але еластичним.

Варені пельмені. Фото: Freepik

Тісто готове — можна ліпити вареники чи пельмені. Воно виходить ніжним, з приємним молочним смаком, а працювати з ним — одне задоволення.



Раніше ми писали, як приготувати пельмені на сковороді — смачну та ліниву вечерю.

Та чи потрібно розморожувати пельмені перед тим, як смажити їх на сковороді.