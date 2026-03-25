Идеальное тесто на пельмени: рецепт "на глаз"
Идеальное тесто на пельмени — это основа вкусного домашнего блюда. Благодаря простым ингредиентам и правильному замешиванию оно получается эластичным, мягким и удобным в работе. Такой рецепт позволяет быстро приготовить большое количество пельменей, которые легко лепятся и не развариваются во время варки. Подходит как для ручной формовки, так и для использования пельменницы.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смакуй со мной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 1 ч. ложка;
- масло — 2 ст. ложки;
- вода — 1 стакан (при необходимости больше);
- мука — при необходимости.
Способ приготовления
- В миске соединить яйцо, соль, масло и воду, хорошо перемешать до однородности.
- Постепенно добавить муку, замешивая тесто сначала ложкой, а затем руками.
- Вымесить тесто до мягкой, эластичной консистенции, чтобы оно не липло к рукам, но оставалось нежным. При необходимости добавить еще муки или немного воды.
- Накрыть тесто и оставить отдохнуть на 20-30 минут, чтобы оно стало более податливым в работе.
- После отдыха раскатать тесто, сформировать пельмени вручную или с помощью пельменницы. Готовить в подсоленной воде до готовности.
Читайте Новини.LIVE!