Идеальное тесто на пельмени: рецепт "на глаз"

Домашние пельмени. Фото: кадр из видео

Идеальное тесто на пельмени — это основа вкусного домашнего блюда. Благодаря простым ингредиентам и правильному замешиванию оно получается эластичным, мягким и удобным в работе. Такой рецепт позволяет быстро приготовить большое количество пельменей, которые легко лепятся и не развариваются во время варки. Подходит как для ручной формовки, так и для использования пельменницы.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смакуй со мной, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

соль — 1 ч. ложка;

масло — 2 ст. ложки;

вода — 1 стакан (при необходимости больше);

мука — при необходимости.

Тесто и фарш. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

В миске соединить яйцо, соль, масло и воду, хорошо перемешать до однородности. Постепенно добавить муку, замешивая тесто сначала ложкой, а затем руками. Вымесить тесто до мягкой, эластичной консистенции, чтобы оно не липло к рукам, но оставалось нежным. При необходимости добавить еще муки или немного воды. Накрыть тесто и оставить отдохнуть на 20-30 минут, чтобы оно стало более податливым в работе. После отдыха раскатать тесто, сформировать пельмени вручную или с помощью пельменницы. Готовить в подсоленной воде до готовности.

