Идеальное тесто на пельмени: рецепт "на глаз"

Идеальное тесто на пельмени: рецепт "на глаз"

Дата публикации 25 марта 2026 01:04
Идеальное тесто на пельмени: рецепт на глаз
Домашние пельмени. Фото: кадр из видео

Идеальное тесто на пельмени — это основа вкусного домашнего блюда. Благодаря простым ингредиентам и правильному замешиванию оно получается эластичным, мягким и удобным в работе. Такой рецепт позволяет быстро приготовить большое количество пельменей, которые легко лепятся и не развариваются во время варки. Подходит как для ручной формовки, так и для использования пельменницы.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смакуй со мной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 1 ч. ложка;
  • масло — 2 ст. ложки;
  • вода — 1 стакан (при необходимости больше);
  • мука — при необходимости.
Тесто и фарш. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. В миске соединить яйцо, соль, масло и воду, хорошо перемешать до однородности.
  2. Постепенно добавить муку, замешивая тесто сначала ложкой, а затем руками.
  3. Вымесить тесто до мягкой, эластичной консистенции, чтобы оно не липло к рукам, но оставалось нежным. При необходимости добавить еще муки или немного воды.
  4. Накрыть тесто и оставить отдохнуть на 20-30 минут, чтобы оно стало более податливым в работе.
  5. После отдыха раскатать тесто, сформировать пельмени вручную или с помощью пельменницы. Готовить в подсоленной воде до готовности.

Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.

Также мы писали о правильном тесте для пельменей — не развариваются и не слипаются.

Еще мы рассказывали о лучшем рецепте теста для вареников — никогда не развариваются.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
