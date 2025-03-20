Рецепт теста для пельменей и вареников на молоке — легко лепятся и не развариваются

На этом тесте пельмени и вареники просто тают во рту — рецепт
Хотите, чтобы вареники и пельмени получались нежными и буквально таяли во рту? Это тесто на молоке имеет идеальную текстуру — мягкое, эластичное и очень приятное в работе. Готовится легко, а результат впечатляет.
Рецепт опубликовали Napensii.ua.
Вам понадобится:
- молоко — 150 мл;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- мука — 400 г.
Способ приготовления
В глубокой миске смешать молоко, яйцо и соль, хорошо размешать. Влить растительное масло.
Муку просеять и постепенно добавить к жидкой смеси. Замесить тесто, которое должно быть не слишком мягким, но эластичным.
Тесто готово — можно лепить вареники или пельмени. Оно получается нежным, с приятным молочным вкусом, а работать с ним — одно удовольствие.
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