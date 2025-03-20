Рецепт теста для пельменей и вареников на молоке — легко лепятся и не развариваются

Домашние пельмени. Фото: Freepik

Хотите, чтобы вареники и пельмени получались нежными и буквально таяли во рту? Это тесто на молоке имеет идеальную текстуру — мягкое, эластичное и очень приятное в работе. Готовится легко, а результат впечатляет.

Рецепт опубликовали Napensii.ua.

Читайте также:

Вам понадобится:

молоко — 150 мл;

яйцо — 1 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

мука — 400 г.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать молоко, яйцо и соль, хорошо размешать. Влить растительное масло.

Приготовление пельменей. Фото: Freepik

Муку просеять и постепенно добавить к жидкой смеси. Замесить тесто, которое должно быть не слишком мягким, но эластичным.

Вареные пельмени. Фото: Freepik

Тесто готово — можно лепить вареники или пельмени. Оно получается нежным, с приятным молочным вкусом, а работать с ним — одно удовольствие.



Ранее мы писали, как приготовить пельмени на сковороде — вкусный и ленивый ужин.

И нужно ли размораживать пельмени перед тем, как жарить их на сковороде.