Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow На этом тесте пельмени и вареники просто тают во рту — рецепт arrow

На этом тесте пельмени и вареники просто тают во рту — рецепт

20 марта 2025 20:40
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рецепт теста для пельменей и вареников на молоке — легко лепятся и не развариваются
Домашние пельмени. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите, чтобы вареники и пельмени получались нежными и буквально таяли во рту? Это тесто на молоке имеет идеальную текстуру — мягкое, эластичное и очень приятное в работе. Готовится легко, а результат впечатляет.

Рецепт опубликовали Napensii.ua.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • молоко — 150 мл;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • мука — 400 г.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать молоко, яйцо и соль, хорошо размешать. Влить растительное масло.

як приготувати тісто для пельменів
Приготовление пельменей. Фото: Freepik

Муку просеять и постепенно добавить к жидкой смеси. Замесить тесто, которое должно быть не слишком мягким, но эластичным.

рецепт тіста для пельменів та вареників
Вареные пельмени. Фото: Freepik

Тесто готово — можно лепить вареники или пельмени. Оно получается нежным, с приятным молочным вкусом, а работать с ним — одно удовольствие.

Ранее мы писали, как приготовить пельмени на сковороде — вкусный и ленивый ужин.

И нужно ли размораживать пельмени перед тем, как жарить их на сковороде.

рецепты вареники тесто мясной фарш пельмени
Реклама
Реклама
Реклама