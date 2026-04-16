Перевірений рецепт вареників з картоплею: знадобиться 800 г борошна

Вареники з картоплею. Фото: smachnenke.com.ua

Домашні вареники — це смак, який завжди асоціюється з затишком і родинним теплом. Завдяки заварному тісту вони виходять м’якими, ніжними та не розварюються. А начинку можна обрати на свій смак.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

борошно — 800 г;

сіль — 1 ч. л.;

олія — 2 ст. л.;

яйця — 2 шт.;

окріп — 400 мл.

Картопляна начинка:

картопля — 1,5 кг;

вершкове масло — 30 г;

сіль — ½ ст. л.;

чорний перець — ½ ч. л.;

цибуля — 3 шт.

Вареники з картопляною начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Картоплю відварити до готовності та розім’яти в пюре. Додати вершкове масло, сіль і перець. Окремо обсмажити подрібнену цибулю до золотистості та додати до картоплі, перемішати. Для тіста яйця змішати з сіллю та олією, влити окріп і замісити м’яке заварне тісто. Вимісити кілька хвилин, залишити відпочити, після чого розкачати тонким шаром. Вирізати кружечки, викласти начинку та защипнути краї. Варити у підсоленій воді 4–5 хвилин після закипання.

Читайте також:

