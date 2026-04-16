Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Перевірений рецепт вареників з картоплею: знадобиться 800 г борошна

Ua ru
Дата публікації: 16 квітня 2026 15:44
Вареники з картоплею. Фото: smachnenke.com.ua

Домашні вареники — це смак, який завжди асоціюється з затишком і родинним теплом. Завдяки заварному тісту вони виходять м’якими, ніжними та не розварюються. А начинку можна обрати на свій смак.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • борошно — 800 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • олія — 2 ст. л.;
  • яйця — 2 шт.;
  • окріп — 400 мл.

Картопляна начинка:

  • картопля — 1,5 кг;
  • вершкове масло — 30 г;
  • сіль — ½ ст. л.;
  • чорний перець — ½ ч. л.;
  • цибуля — 3 шт.
Вареники з картопляною начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Картоплю відварити до готовності та розім’яти в пюре. Додати вершкове масло, сіль і перець. 
  2. Окремо обсмажити подрібнену цибулю до золотистості та додати до картоплі, перемішати.
  3. Для тіста яйця змішати з сіллю та олією, влити окріп і замісити м’яке заварне тісто.
  4. Вимісити кілька хвилин, залишити відпочити, після чого розкачати тонким шаром.
  5. Вирізати кружечки, викласти начинку та защипнути краї.
  6. Варити у підсоленій воді 4–5 хвилин після закипання.

картопля рецепт Українська кухня вареники тісто
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації