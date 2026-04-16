Перевірений рецепт вареників з картоплею: знадобиться 800 г борошна
Ua ru
Дата публікації: 16 квітня 2026 15:44
Вареники з картоплею. Фото: smachnenke.com.ua
Домашні вареники — це смак, який завжди асоціюється з затишком і родинним теплом. Завдяки заварному тісту вони виходять м’якими, ніжними та не розварюються. А начинку можна обрати на свій смак.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- борошно — 800 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- олія — 2 ст. л.;
- яйця — 2 шт.;
- окріп — 400 мл.
Картопляна начинка:
- картопля — 1,5 кг;
- вершкове масло — 30 г;
- сіль — ½ ст. л.;
- чорний перець — ½ ч. л.;
- цибуля — 3 шт.
Спосіб приготування
- Картоплю відварити до готовності та розім’яти в пюре. Додати вершкове масло, сіль і перець.
- Окремо обсмажити подрібнену цибулю до золотистості та додати до картоплі, перемішати.
- Для тіста яйця змішати з сіллю та олією, влити окріп і замісити м’яке заварне тісто.
- Вимісити кілька хвилин, залишити відпочити, після чого розкачати тонким шаром.
- Вирізати кружечки, викласти начинку та защипнути краї.
- Варити у підсоленій воді 4–5 хвилин після закипання.
Читайте також:
Читайте Новини.LIVE!
Реклама