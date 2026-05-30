Ліниви вареники за 15 хвилин: знадобиться 200 г сиру

Ліниві вареники за 15 хвилин: знадобиться 200 г сиру

Дата публікації: 30 травня 2026 13:14
Ліниви вареники. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці ліниві вареники — справжній порятунок, коли хочеться чогось домашнього, але немає часу довго стояти біля плити. М’яке сирне тісто готується всього з кількох інгредієнтів і виходить ніжним та повітряним. Варяться вони буквально за кілька хвилин і завжди вдаються навіть у новачків.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • кисломолочний сир — 200 г;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • сіль — 1/3 ч. л.
рецепт лінивих вареників
Приготування вареників. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Сир розім’яти виделкою або перебити блендером до гладкої консистенції без грудочок. Додати яйце, цукор і сіль, добре перемішати до однорідності.
  2. Додати борошно й замісити м’яке тісто. Воно має бути ніжним і трохи липким, але добре тримати форму.
  3. За потреби можна додати ще трохи борошна, якщо сир дуже вологий.
  4. Сформувати з тіста невеликі ковбаски, нарізати шматочками та злегка обкачати в борошні.
  5. Варити в киплячій підсоленій воді до моменту, коли вареники спливуть, і ще 2–3 хвилини після цього. 

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
