Ліниви вареники за 15 хвилин: знадобиться 200 г сиру

Ліниви вареники. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці ліниві вареники — справжній порятунок, коли хочеться чогось домашнього, але немає часу довго стояти біля плити. М’яке сирне тісто готується всього з кількох інгредієнтів і виходить ніжним та повітряним. Варяться вони буквально за кілька хвилин і завжди вдаються навіть у новачків.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кисломолочний сир — 200 г;

цукор — 2 ст. л.;

яйце — 1 шт.;

борошно — 2 ст. л.;

сіль — 1/3 ч. л.

Приготування вареників. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Сир розім’яти виделкою або перебити блендером до гладкої консистенції без грудочок. Додати яйце, цукор і сіль, добре перемішати до однорідності. Додати борошно й замісити м’яке тісто. Воно має бути ніжним і трохи липким, але добре тримати форму. За потреби можна додати ще трохи борошна, якщо сир дуже вологий. Сформувати з тіста невеликі ковбаски, нарізати шматочками та злегка обкачати в борошні. Варити в киплячій підсоленій воді до моменту, коли вареники спливуть, і ще 2–3 хвилини після цього.

