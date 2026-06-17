"Новое" тесто для вареников 200+300: понадобится всего 2 ингредиента
Это тесто для вареников действительно меняет всё — оно настолько простое, что состоит всего из двух ингредиентов, но получается идеально мягким и податливым. Вареники не развариваются, хорошо держат форму и остаются нежными даже после заморозки. А грибно-картофельная начинка делает их по-настоящему домашними и сытными.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мука — 300 г;
- кефир — 200 г.
Для начинки:
- картофель — 500 г;
- шампиньоны — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- растительное масло — 1–2 ст. л.;
- сливочное масло — 20–30 г;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Отварить картофель в подсоленной воде и размять в пюре.
- Обжарить лук до золотистого цвета, добавить грибы и готовить до испарения жидкости.
- Смешать грибы с картофелем, посолить и поперчить, оставить остывать.
- Замесить мягкое тесто из муки и кефира, вымесить до однородности и оставить отдохнуть.
- Раскатать тесто, вырезать кружочки, выложить начинку и защипнуть вареники.
- Отварить в подсоленной воде до готовности после всплытия. Подавать с жареным луком.
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