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Главная Вкус "Новое" тесто для вареников 200+300: понадобится всего 2 ингредиента

"Новое" тесто для вареников 200+300: понадобится всего 2 ингредиента

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 12:14
Новое тесто для вареников 200+300: понадобится всего 2 ингредиента
Домашние вареники. Фото: smachnenke.com.ua

Это тесто для вареников действительно меняет всё — оно настолько простое, что состоит всего из двух ингредиентов, но получается идеально мягким и податливым. Вареники не развариваются, хорошо держат форму и остаются нежными даже после заморозки. А грибно-картофельная начинка делает их по-настоящему домашними и сытными.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мука — 300 г;
  • кефир — 200 г.

Для начинки:

  • картофель — 500 г;
  • шампиньоны — 300 г;
  • лук — 1 шт.;
  • растительное масло — 1–2 ст. л.;
  • сливочное масло — 20–30 г;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу.
рецепт тіста для вареників
Вареники с луком. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Отварить картофель в подсоленной воде и размять в пюре.
  2. Обжарить лук до золотистого цвета, добавить грибы и готовить до испарения жидкости.
  3. Смешать грибы с картофелем, посолить и поперчить, оставить остывать.
  4. Замесить мягкое тесто из муки и кефира, вымесить до однородности и оставить отдохнуть.
  5. Раскатать тесто, вырезать кружочки, выложить начинку и защипнуть вареники.
  6. Отварить в подсоленной воде до готовности после всплытия. Подавать с жареным луком.

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рецепт вареники тесто
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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