"Новое" тесто для вареников 200+300: понадобится всего 2 ингредиента

Домашние вареники. Фото: smachnenke.com.ua

Это тесто для вареников действительно меняет всё — оно настолько простое, что состоит всего из двух ингредиентов, но получается идеально мягким и податливым. Вареники не развариваются, хорошо держат форму и остаются нежными даже после заморозки. А грибно-картофельная начинка делает их по-настоящему домашними и сытными.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мука — 300 г;

кефир — 200 г.

Для начинки:

картофель — 500 г;

шампиньоны — 300 г;

лук — 1 шт.;

растительное масло — 1–2 ст. л.;

сливочное масло — 20–30 г;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Вареники с луком. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Отварить картофель в подсоленной воде и размять в пюре. Обжарить лук до золотистого цвета, добавить грибы и готовить до испарения жидкости. Смешать грибы с картофелем, посолить и поперчить, оставить остывать. Замесить мягкое тесто из муки и кефира, вымесить до однородности и оставить отдохнуть. Раскатать тесто, вырезать кружочки, выложить начинку и защипнуть вареники. Отварить в подсоленной воде до готовности после всплытия. Подавать с жареным луком.

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