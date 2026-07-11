Вареники с вишней на "шикарном" тесте: не развариваются, а начинка не вытекает
11 июля 2026 13:44
Вареники с вишней. Фото: smachnenke.com.ua
Домашние вареники с вишней — это вкус лета, знакомый многим с детства. Особенность этого рецепта — в удачном заварном тесте, которое легко раскатывается, хорошо держит форму и не рвется во время варки. Сочная вишневая начинка с легкой сладкой ноткой делает блюдо невероятно аппетитным.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мука — 500 г;
- вода — 300 мл;
- сливочное масло — 50 г;
- соль — 1 ч. л.
Для начинки:
- вишня — 1 кг;
- сахар — 5–6 ст. л.;
- кукурузный крахмал — 1/2 ст. л.
Способ приготовления
- Довести до кипения воду с солью и сливочным маслом.
- Добавить горячую смесь в просеянную муку, перемешать, а после остывания замесить мягкое эластичное тесто.
- Накрыть его и оставить отдыхать на 1 час.
- Очистить вишни от косточек и удалить лишний сок с помощью бумажного полотенца.
- Смешать сахар с кукурузным крахмалом.
- Разделить тесто на части, тонко раскатать и вырезать кружочки.
- В центр каждого выложить немного сахарно-крахмальной смеси и несколько вишен. Хорошо защепнуть края, чтобы начинка осталась внутри.
- Отварить вареники в подсоленной кипящей воде. После того как они всплывут, варить ещё 3–4 минуты.
- Готовые вареники переложить в миску, по желанию посыпать сахаром и подавать со сметаной, мёдом или сливочным маслом.
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