Вареники с вишнями: секрет идеального теста на кефире

Вареники с вишнями. Фото: кадр из видео

Юлия Щербак Редактор

Вишневые вареники — одно из самых вкусных блюд в сезон сочных ягод. Особенно удачно они получаются с тестом на кефире: оно мягкое, эластичное и удобное для лепки. А немного крахмала в начинке помогает удержать вишневый сок внутри.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мука — 450 г;

кефир — 250 г;

яйцо — 1 шт.;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — щепотка;

сахар — щепотка.

Для начинки:

вишни без косточек — по необходимости;

сахар — по вкусу;

кукурузный крахмал — понемногу в каждый вареник.

Для подачи:

мед, сметана или сахар — по вкусу.

Тесто и вишни. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Просеянную муку смешать с солью и сахаром. Добавить яйцо, масло и кефир, замесить мягкое эластичное тесто. Накрыть полотенцем и оставить на 15–20 минут. Вишни очистить от косточек и оставить в дуршлаге примерно на 30 минут, чтобы стекла лишняя жидкость. Затем добавить сахар. Тесто раскатать толщиной около 5 мм и вырезать кружочки. На каждый положить 3–4 вишни, немного сахара и щепотку кукурузного крахмала. Края хорошо защепнуть. Вареники опустить в кипящую подсоленную воду и осторожно перемешать, чтобы они не прилипли ко дну. После всплытия варить еще 3–4 минуты. Готовые вареники подавать горячими со сметаной, мёдом или сахаром.

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