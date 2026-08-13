Вареники с вишнями: секрет идеального теста на кефире
13 августа 2026 03:04
Вареники с вишнями. Фото: кадр из видео
Вишневые вареники — одно из самых вкусных блюд в сезон сочных ягод. Особенно удачно они получаются с тестом на кефире: оно мягкое, эластичное и удобное для лепки. А немного крахмала в начинке помогает удержать вишневый сок внутри.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мука — 450 г;
- кефир — 250 г;
- яйцо — 1 шт.;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- соль — щепотка;
- сахар — щепотка.
Для начинки:
- вишни без косточек — по необходимости;
- сахар — по вкусу;
- кукурузный крахмал — понемногу в каждый вареник.
Для подачи:
- мед, сметана или сахар — по вкусу.
Способ приготовления
- Просеянную муку смешать с солью и сахаром.
- Добавить яйцо, масло и кефир, замесить мягкое эластичное тесто. Накрыть полотенцем и оставить на 15–20 минут.
- Вишни очистить от косточек и оставить в дуршлаге примерно на 30 минут, чтобы стекла лишняя жидкость. Затем добавить сахар.
- Тесто раскатать толщиной около 5 мм и вырезать кружочки.
- На каждый положить 3–4 вишни, немного сахара и щепотку кукурузного крахмала. Края хорошо защепнуть.
- Вареники опустить в кипящую подсоленную воду и осторожно перемешать, чтобы они не прилипли ко дну. После всплытия варить еще 3–4 минуты.
- Готовые вареники подавать горячими со сметаной, мёдом или сахаром.
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