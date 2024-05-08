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Вареники с яблочной начинкой по бабушкиному рецепту

8 мая 2024 13:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вареники с яблоками по рецепту бабушки — как приготовить, фото и видео
Вареники с яблочной начинкой. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Простой рецепт вареников с яблочной начинкой. Готовится очень просто, повторить сможет каждая хозяйка. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале УМНОЕ ХОЗЯЙСТВО

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Вам понадобится: 

  • мука до 1 кг;
  • сода 1 ч.л;
  • кефир 1 стакан;
  • сахар 3-5 ч.л.

Для начинки: 

  • сахар 100-200 г;
  • яблоки 500-900 г.

Способ приготовления 

Сначала необходимо просеять муку. 

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Мука для вареников. Фото: YouTube @user-tf7wy9kj2q

К муке добавить соду и хорошо перемешать. Добавить кефир, соль, сахар и все тщательно перемешать. Замешать тесто. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @user-tf7wy9kj2q

Тесто накрыть полотенцем и оставить постоять. 

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Тесто для вареников. Фото: YouTube @user-tf7wy9kj2q

Яблоки нужно почистить и натереть на терке. Отжать лишнюю жидкость. Затем добавить сахар и перемешать. 

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Яблочная начинка. Фото: YouTube @user-tf7wy9kj2q

Раскатать вареники и сделать из них лепешки. 

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Приготовление вареников. Фото: YouTube @user-tf7wy9kj2q

Формируем вареники, кладем внутрь начинку. 

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Приготовление вареников. Фото: YouTube @user-tf7wy9kj2q

Вареники варить в подсоленной воде 3-4 минуты с момента, когда они всплывут. 

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Приготовление вареников. Фото: YouTube @user-tf7wy9kj2q

Советуем повторить эти вареники с творогом — идеальное тесто, которое не разваривается и не рвется после заморозки. 

Также мы рассказывали об аутентичном рецепте украинских вареников с капустой и фасолью от Клопотенко.

Еще советуем ознакомиться с вкусным и быстрым рецептом ленивых вареников от Клопотенко.

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