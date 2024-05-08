Вареники с яблоками по рецепту бабушки — как приготовить, фото и видео

Вареники с яблочной начинкой по бабушкиному рецепту
Простой рецепт вареников с яблочной начинкой. Готовится очень просто, повторить сможет каждая хозяйка.
Рецепт опубликовали на YouTube канале УМНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
Вам понадобится:
- мука до 1 кг;
- сода 1 ч.л;
- кефир 1 стакан;
- сахар 3-5 ч.л.
Для начинки:
- сахар 100-200 г;
- яблоки 500-900 г.
Способ приготовления
Сначала необходимо просеять муку.
К муке добавить соду и хорошо перемешать. Добавить кефир, соль, сахар и все тщательно перемешать. Замешать тесто.
Тесто накрыть полотенцем и оставить постоять.
Яблоки нужно почистить и натереть на терке. Отжать лишнюю жидкость. Затем добавить сахар и перемешать.
Раскатать вареники и сделать из них лепешки.
Формируем вареники, кладем внутрь начинку.
Вареники варить в подсоленной воде 3-4 минуты с момента, когда они всплывут.
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