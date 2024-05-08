Вареники с яблоками по рецепту бабушки — как приготовить, фото и видео

Вареники с яблочной начинкой. Фото: Freepik

Простой рецепт вареников с яблочной начинкой. Готовится очень просто, повторить сможет каждая хозяйка.

Рецепт опубликовали на YouTube канале УМНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

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Вам понадобится:

мука до 1 кг;

сода 1 ч.л;

кефир 1 стакан;

сахар 3-5 ч.л.

Для начинки:

сахар 100-200 г;

яблоки 500-900 г.

Способ приготовления

Сначала необходимо просеять муку.

Мука для вареников. Фото: YouTube @user-tf7wy9kj2q

К муке добавить соду и хорошо перемешать. Добавить кефир, соль, сахар и все тщательно перемешать. Замешать тесто.

Приготовление теста. Фото: YouTube @user-tf7wy9kj2q

Тесто накрыть полотенцем и оставить постоять.

Тесто для вареников. Фото: YouTube @user-tf7wy9kj2q

Яблоки нужно почистить и натереть на терке. Отжать лишнюю жидкость. Затем добавить сахар и перемешать.

Яблочная начинка. Фото: YouTube @user-tf7wy9kj2q

Раскатать вареники и сделать из них лепешки.

Приготовление вареников. Фото: YouTube @user-tf7wy9kj2q

Формируем вареники, кладем внутрь начинку.

Приготовление вареников. Фото: YouTube @user-tf7wy9kj2q

Вареники варить в подсоленной воде 3-4 минуты с момента, когда они всплывут.

Приготовление вареников. Фото: YouTube @user-tf7wy9kj2q

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