Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Вареники з яблучною начинкою за бабусиним рецептом arrow

Вареники з яблучною начинкою за бабусиним рецептом

8 травня 2024 13:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Вареники з яблуками за рецептом бабусі – як приготувати, фото та відео
Вареники з яблучною начинкою. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Простий рецепт вареників з яблучною начинкою. Готується дуже просто, зможе повторити кожна господиня.

Рецепт опублікували на YouTube каналі РОЗУМНЕ ГОСПОДАРСТВО.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • борошно до 1 кг;
  • сода 1 ч. л;
  • кефір 1 склянка;
  • цукор 3-5 ч. л.

Для начинки:

  • цукор 100-200 г;
  • яблука 500-900 г.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно просіяти борошно.

null
Борошно для вареників. Фото: YouTube @user-tf7wy9kj2q

До борошна додати соду і добре перемішати. Додати кефір, сіль, цукор і все ретельно перемішати. Замішати тісто.

null
Приготування тіста. Фото: YouTube @user-tf7wy9kj2q

Тісто накрити рушником і залишити постояти.

null
Тісто для вареників. Фото: YouTube @user-tf7wy9kj2q

Яблука потрібно почистити та натерти на тертці. Віджати зайву рідину. Потім додати цукор і перемішати.

null
Яблучна начинка. Фото: YouTube @user-tf7wy9kj2q

Розкачати вареники і зробити з них коржики.

null
Приготування вареників. Фото: YouTube @user-tf7wy9kj2q

Формуємо вареники, кладемо всередину начинку.

null
Приготування вареників. Фото: YouTube @user-tf7wy9kj2q

Вареники варити у підсоленій воді 3-4 хвилини з моменту, коли вони спливуть.

null
Приготування вареників. Фото: YouTube @user-tf7wy9kj2q

Радимо повторити ці вареники з сиром – ідеальне тісто, яке не розварюється та не рветься після заморожування.

Також ми розповідали про автентичний рецепт українських вареників з капустою та квасолею від Клопотенка.

Ще радимо ознайомитися зі смачним та швидким рецептом лінивих вареників від Клопотенка.

рецепти
лайфхаки
яблука
борошно
вареники

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку