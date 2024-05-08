Вареники з яблуками за рецептом бабусі – як приготувати, фото та відео

Вареники з яблучною начинкою. Фото: Freepik

Простий рецепт вареників з яблучною начинкою. Готується дуже просто, зможе повторити кожна господиня.

Рецепт опублікували на YouTube каналі РОЗУМНЕ ГОСПОДАРСТВО.

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Вам знадобиться:

борошно до 1 кг;

сода 1 ч. л;

кефір 1 склянка;

цукор 3-5 ч. л.

Для начинки:

цукор 100-200 г;

яблука 500-900 г.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно просіяти борошно.

Борошно для вареників. Фото: YouTube @user-tf7wy9kj2q

До борошна додати соду і добре перемішати. Додати кефір, сіль, цукор і все ретельно перемішати. Замішати тісто.

Приготування тіста. Фото: YouTube @user-tf7wy9kj2q

Тісто накрити рушником і залишити постояти.

Тісто для вареників. Фото: YouTube @user-tf7wy9kj2q

Яблука потрібно почистити та натерти на тертці. Віджати зайву рідину. Потім додати цукор і перемішати.

Яблучна начинка. Фото: YouTube @user-tf7wy9kj2q

Розкачати вареники і зробити з них коржики.

Приготування вареників. Фото: YouTube @user-tf7wy9kj2q

Формуємо вареники, кладемо всередину начинку.

Приготування вареників. Фото: YouTube @user-tf7wy9kj2q

Вареники варити у підсоленій воді 3-4 хвилини з моменту, коли вони спливуть.

Приготування вареників. Фото: YouTube @user-tf7wy9kj2q

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