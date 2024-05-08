Вареники з яблуками за рецептом бабусі – як приготувати, фото та відео

Вареники з яблучною начинкою за бабусиним рецептом
Простий рецепт вареників з яблучною начинкою. Готується дуже просто, зможе повторити кожна господиня.
Рецепт опублікували на YouTube каналі РОЗУМНЕ ГОСПОДАРСТВО.
Вам знадобиться:
- борошно до 1 кг;
- сода 1 ч. л;
- кефір 1 склянка;
- цукор 3-5 ч. л.
Для начинки:
- цукор 100-200 г;
- яблука 500-900 г.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно просіяти борошно.
До борошна додати соду і добре перемішати. Додати кефір, сіль, цукор і все ретельно перемішати. Замішати тісто.
Тісто накрити рушником і залишити постояти.
Яблука потрібно почистити та натерти на тертці. Віджати зайву рідину. Потім додати цукор і перемішати.
Розкачати вареники і зробити з них коржики.
Формуємо вареники, кладемо всередину начинку.
Вареники варити у підсоленій воді 3-4 хвилини з моменту, коли вони спливуть.
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