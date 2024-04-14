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Вареники с яблоками на пару из теста на кефире, как в детстве — нежное тесто и сочная начинка

14 апреля 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить вареники с яблоками как в детстве — пошаговый рецепт
Вареники с яблоками. Фото: YouTube @prosti_retsepty
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

В этом рецепте вареников тесто и мягкая начинка сочетаются просто идеально. Летом хорошо делать с вишней, а зимой и весной — самое время для начинки из яблок.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ с Марией Щербатюк.

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Вам понадобится:

  • мука 200 г;
  • кефир 100 мл;
  • сахар 1 ч. ложка;
  • соль;
  • сода 1/4 чайн. ложки;
  • лимонный сок (можно без сока);
  • яблоки 2 шт;
  • сахар 1 стол. ложки;
  • корица 1/4чайн. ложки.

Способ приготовления

Сначала приготовим тесто. К кефиру добавить сахар и соль. К соде добавляем несколько капель лимонного сока, перемешать и добавить в другие ингредиенты. Перемешать, добавить муку и замешать тесто. Оставить на 10 минут.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Теперь подготовим начинку, очистить яблоки и нарезать мелким кубиком. Добавить сахар по вкусу и корицу.

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Яблоки для внутренности. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Начинаем лепить вареники. Размер вареников выбирайте самостоятельно.

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Начинка и тесто. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Сварить вареники на пару. Это можно сделать любым удобным способом.

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Приготовление вареников. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Подавать вареники со сметаной.

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Вареники с яблоками. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Раньше мы писали о варениках с сыром — идеальном тесте, которое не разваривается и не рвется после замораживания.

Также мы рассказывали об аутентичном рецепте украинских вареников с капустой и фасолью от Клопотенко.

Еще советуем ознакомиться с вкусным и быстрым рецептом ленивых вареников от Клопотенко.

лайфхаки
яблоки
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тесто

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