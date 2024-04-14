Как приготовить вареники с яблоками как в детстве — пошаговый рецепт

Вареники с яблоками. Фото: YouTube @prosti_retsepty

В этом рецепте вареников тесто и мягкая начинка сочетаются просто идеально. Летом хорошо делать с вишней, а зимой и весной — самое время для начинки из яблок.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ с Марией Щербатюк.

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Вам понадобится:

мука 200 г;

кефир 100 мл;

сахар 1 ч. ложка;

соль;

сода 1/4 чайн. ложки;

лимонный сок (можно без сока);

яблоки 2 шт;

сахар 1 стол. ложки;

корица 1/4чайн. ложки.

Способ приготовления

Сначала приготовим тесто. К кефиру добавить сахар и соль. К соде добавляем несколько капель лимонного сока, перемешать и добавить в другие ингредиенты. Перемешать, добавить муку и замешать тесто. Оставить на 10 минут.

Приготовление теста. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Теперь подготовим начинку, очистить яблоки и нарезать мелким кубиком. Добавить сахар по вкусу и корицу.

Яблоки для внутренности. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Начинаем лепить вареники. Размер вареников выбирайте самостоятельно.

Начинка и тесто. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Сварить вареники на пару. Это можно сделать любым удобным способом.

Приготовление вареников. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Подавать вареники со сметаной.

Вареники с яблоками. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Раньше мы писали о варениках с сыром — идеальном тесте, которое не разваривается и не рвется после замораживания.

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