Как приготовить вареники с яблоками как в детстве — пошаговый рецепт

Вареники с яблоками на пару из теста на кефире, как в детстве — нежное тесто и сочная начинка
В этом рецепте вареников тесто и мягкая начинка сочетаются просто идеально. Летом хорошо делать с вишней, а зимой и весной — самое время для начинки из яблок.
Рецепт опубликовали на YouTube канале ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ с Марией Щербатюк.
Вам понадобится:
- мука 200 г;
- кефир 100 мл;
- сахар 1 ч. ложка;
- соль;
- сода 1/4 чайн. ложки;
- лимонный сок (можно без сока);
- яблоки 2 шт;
- сахар 1 стол. ложки;
- корица 1/4чайн. ложки.
Способ приготовления
Сначала приготовим тесто. К кефиру добавить сахар и соль. К соде добавляем несколько капель лимонного сока, перемешать и добавить в другие ингредиенты. Перемешать, добавить муку и замешать тесто. Оставить на 10 минут.
Теперь подготовим начинку, очистить яблоки и нарезать мелким кубиком. Добавить сахар по вкусу и корицу.
Начинаем лепить вареники. Размер вареников выбирайте самостоятельно.
Сварить вареники на пару. Это можно сделать любым удобным способом.
Подавать вареники со сметаной.
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