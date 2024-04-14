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Вареники з яблуками на пару з тіста на кефірі, як у дитинстві — ніжне тісто і соковита начинка

14 квітня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати вареники з яблуками як у дитинстві — покроковий рецепт
Вареники з яблуками. Фото: YouTube @prosti_retsepty
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

В цьому рецепті вареників тісто та м'яка начинка поєднуються просто ідеально. Влітку добре робити з вишнею, а взимку та навесні  – саме час для начинки з яблук.

Рецепт опублікували на YouTube каналі ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк.

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Вам знадобиться: 

  • борошно 200 г;
  • кефір 100 мл;
  • цукор 1 ч. ложка;
  • сіль;
  • сода 1/4 чайн. ложки;
  • лимонний сік (можна без соку);
  • яблука 2 шт;
  • цукор 1 стіл. ложки;
  • кориця 1/4чайн. ложки. 

Спосіб приготування 

Спочатку приготуємо тісто. До кефіру додати цукор та сіль. До соди додаємо кілька крапель лимоного соку, перемішати та додати до інших інгредієнтів. Перемішати, додати борошно та вимішати тісто. Залишити на 10 хвилин. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Тепер приготуємо начинку, очистити яблука та нарізати дрібним кубиком. Додати цукор за смаком та корицю. 

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Яблука для начинки. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Починаємо ліпити вареники. Розмір вареників обирайте самостійно. 

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Начинка та тісто. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Зварити вареники на пару. Це можна зробити будь-яким зручним способом. 

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Приготування вареників. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Подавати вареники зі сметаною. 

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Вареники з яблуками. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Раніше ми писали про вареники з сиром — ідеальне тісто, яке не розварюється і не рветься після заморожування. 

Також ми розповідали про автентичний рецепт українських вареників з капустою та квасолею від Клопотенка. 

Ще радимо ознайомитися зі смачним та швидким рецептом лінивих вареників від Клопотенка. 

лайфхаки
яблука
рецепти
вареники
тісто

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