Як приготувати вареники з яблуками як у дитинстві — покроковий рецепт

Вареники з яблуками. Фото: YouTube @prosti_retsepty

В цьому рецепті вареників тісто та м'яка начинка поєднуються просто ідеально. Влітку добре робити з вишнею, а взимку та навесні – саме час для начинки з яблук.

Рецепт опублікували на YouTube каналі ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк.

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Вам знадобиться:

борошно 200 г;

кефір 100 мл;

цукор 1 ч. ложка;

сіль;

сода 1/4 чайн. ложки;

лимонний сік (можна без соку);

яблука 2 шт;

цукор 1 стіл. ложки;

кориця 1/4чайн. ложки.

Спосіб приготування

Спочатку приготуємо тісто. До кефіру додати цукор та сіль. До соди додаємо кілька крапель лимоного соку, перемішати та додати до інших інгредієнтів. Перемішати, додати борошно та вимішати тісто. Залишити на 10 хвилин.

Приготування тіста. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Тепер приготуємо начинку, очистити яблука та нарізати дрібним кубиком. Додати цукор за смаком та корицю.

Яблука для начинки. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Починаємо ліпити вареники. Розмір вареників обирайте самостійно.

Начинка та тісто. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Зварити вареники на пару. Це можна зробити будь-яким зручним способом.

Приготування вареників. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Подавати вареники зі сметаною.

Вареники з яблуками. Фото: YouTube @prosti_retsepty

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