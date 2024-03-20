Как приготовить тесто для вареников, чтобы оно не разваривалось — видео и фото рецепт.

Вареники с творогом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусные вареники с творогом. Идеальное тесто, которое получается нежное и мягкое. Такие вареники отлично переносят заморозку, тесто не разваривается и не рвется.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

яйцо 1 шт;

теплое молоко 150 мл;

сахар 0,5 ч.л;

соль 0,5 ч.л;

растопленное сливочное масло 30 г;

мука 300-330 г.

Для начинки:

творог 500-600 г;

яйцо 1 шт;

соль;

ванильный сахар 10 г;

сахар 1-3 ст.л.

Способ приготовления

Для теста берем одно крупное яйцо и добавляем 150 мл теплого молока. Вместо молока можно использовать обычную воду. Также нужно добавить половину чайной ложки сахара и половину чайно ложки соли.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавляем сливочное или растительное масло, все тщательно перемешать. Затем постепенно добавляем муку. Замесить тесто и оставить его на 30 минут.

Тесто для вареников. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь сделаем начинку для вареников. Для этого необходимо добавить к творогу яйцо, ванильный сахар, щепотку соли и обычный сахар

Начинка для вареников. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь начинаем формировать вареники.

Вареники с творогом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вареники необходимо сварить в воде. Или вы можете заморозить их.

Вареники с творогом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вареники необходимо варить на протяжении 3-5 минут.

Вареники с творогом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавать вареники можно со сливочным маслом.

Вареники с творогом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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