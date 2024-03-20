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Вареники с творогом — идеальное тесто, которое не разваривается и не рвется после заморозки

20 марта 2024 17:33
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить тесто для вареников, чтобы оно не разваривалось — видео и фото рецепт.
Вареники с творогом. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусные вареники с творогом. Идеальное тесто, которое получается нежное и мягкое. Такие вареники отлично переносят заморозку, тесто не разваривается и не рвется.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • яйцо 1 шт;
  • теплое молоко 150 мл;
  • сахар 0,5 ч.л;
  • соль 0,5 ч.л;
  • растопленное сливочное масло 30 г;
  • мука 300-330 г. 

Для начинки: 

  • творог 500-600 г;
  • яйцо 1 шт;
  • соль;
  • ванильный сахар 10 г;
  • сахар 1-3 ст.л.

Способ приготовления 

Для теста берем одно крупное яйцо и добавляем 150 мл теплого молока. Вместо молока можно использовать обычную воду. Также нужно добавить половину чайной ложки сахара и половину чайно ложки соли. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавляем сливочное или растительное масло, все тщательно перемешать. Затем постепенно добавляем муку. Замесить тесто и оставить его на 30 минут. 

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Тесто для вареников. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь сделаем начинку для вареников. Для этого необходимо добавить к творогу яйцо, ванильный сахар, щепотку соли и обычный сахар

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Начинка для вареников. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь начинаем формировать вареники. 

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Вареники с творогом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вареники необходимо сварить в воде. Или вы можете заморозить их. 

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Вареники с творогом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вареники необходимо варить на протяжении 3-5 минут. 

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Вареники с творогом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавать вареники можно со сливочным маслом. 

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Вареники с творогом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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