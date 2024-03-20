Как приготовить тесто для вареников, чтобы оно не разваривалось — видео и фото рецепт.

Вареники с творогом — идеальное тесто, которое не разваривается и не рвется после заморозки
Очень вкусные вареники с творогом. Идеальное тесто, которое получается нежное и мягкое. Такие вареники отлично переносят заморозку, тесто не разваривается и не рвется.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- яйцо 1 шт;
- теплое молоко 150 мл;
- сахар 0,5 ч.л;
- соль 0,5 ч.л;
- растопленное сливочное масло 30 г;
- мука 300-330 г.
Для начинки:
- творог 500-600 г;
- яйцо 1 шт;
- соль;
- ванильный сахар 10 г;
- сахар 1-3 ст.л.
Способ приготовления
Для теста берем одно крупное яйцо и добавляем 150 мл теплого молока. Вместо молока можно использовать обычную воду. Также нужно добавить половину чайной ложки сахара и половину чайно ложки соли.
Добавляем сливочное или растительное масло, все тщательно перемешать. Затем постепенно добавляем муку. Замесить тесто и оставить его на 30 минут.
Теперь сделаем начинку для вареников. Для этого необходимо добавить к творогу яйцо, ванильный сахар, щепотку соли и обычный сахар
Теперь начинаем формировать вареники.
Вареники необходимо сварить в воде. Или вы можете заморозить их.
Вареники необходимо варить на протяжении 3-5 минут.
Подавать вареники можно со сливочным маслом.
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