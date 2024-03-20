Як приготувати тісто для вареників, щоб воно не розварювалося – відео та фото рецепт.

Вареники з сиром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачні вареники із сиром. Ідеальне тісто, яке виходить ніжне та м'яке. Такі вареники добре переносять заморожування, тісто не розварюється і не рветься.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

яйце 1 шт;

тепле молоко 150мл;

цукор 0,5 ч. л;

сіль 0,5 ч. л;

розтоплене вершкове масло 30 г;

борошно 300-330 р.

Для начинки:

сир 500-600 г;

яйце 1 шт;

сіль;

ванільний цукор 10 г;

цукор 1-3 ст.

Спосіб приготування

Для тіста беремо одне велике яйце і додаємо 150 мл теплого молока. Замість молока можна використати звичайну воду. Також потрібно додати половину чайної ложки цукру і половину чайної ложки солі.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додаємо вершкове масло або олію, все ретельно перемішати. Потім поступово додаємо борошно. Замісити тісто і залишити на 30 хвилин.

Тісто для вареників. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер зробимо начинку для вареників. Для цього необхідно додати до сиру яйце, ванільний цукор, щіпку солі та звичайний цукор.

Начинка для вареників. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер починаємо формувати вареники.

Вареники з сиром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вареники необхідно зварити у воді. Або ви можете їх заморозити.

Вареники з сиром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вареники потрібно варити протягом 3-5 хвилин.

Вареники з сиром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавати вареники можна із вершковим маслом.

Вареники з сиром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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