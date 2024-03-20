Як приготувати тісто для вареників, щоб воно не розварювалося – відео та фото рецепт.

Вареники з сиром — ідеальне тісто, яке не розварюється і не рветься після заморожування
Дуже смачні вареники із сиром. Ідеальне тісто, яке виходить ніжне та м'яке. Такі вареники добре переносять заморожування, тісто не розварюється і не рветься.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- яйце 1 шт;
- тепле молоко 150мл;
- цукор 0,5 ч. л;
- сіль 0,5 ч. л;
- розтоплене вершкове масло 30 г;
- борошно 300-330 р.
Для начинки:
- сир 500-600 г;
- яйце 1 шт;
- сіль;
- ванільний цукор 10 г;
- цукор 1-3 ст.
Спосіб приготування
Для тіста беремо одне велике яйце і додаємо 150 мл теплого молока. Замість молока можна використати звичайну воду. Також потрібно додати половину чайної ложки цукру і половину чайної ложки солі.
Додаємо вершкове масло або олію, все ретельно перемішати. Потім поступово додаємо борошно. Замісити тісто і залишити на 30 хвилин.
Тепер зробимо начинку для вареників. Для цього необхідно додати до сиру яйце, ванільний цукор, щіпку солі та звичайний цукор.
Тепер починаємо формувати вареники.
Вареники необхідно зварити у воді. Або ви можете їх заморозити.
Вареники потрібно варити протягом 3-5 хвилин.
Подавати вареники можна із вершковим маслом.
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