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Вареники з сиром — ідеальне тісто, яке не розварюється і не рветься після заморожування

20 березня 2024 17:33
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати тісто для вареників, щоб воно не розварювалося – відео та фото рецепт.
Вареники з сиром. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачні вареники із сиром. Ідеальне тісто, яке виходить ніжне та м'яке. Такі вареники добре переносять заморожування, тісто не розварюється і не рветься.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • яйце 1 шт;
  • тепле молоко 150мл;
  • цукор 0,5 ч. л;
  • сіль 0,5 ч. л;
  • розтоплене вершкове масло 30 г;
  • борошно 300-330 р.

Для начинки:

  • сир 500-600 г;
  • яйце 1 шт;
  • сіль;
  • ванільний цукор 10 г;
  • цукор 1-3 ст.

Спосіб приготування

Для тіста беремо одне велике яйце і додаємо 150 мл теплого молока. Замість молока можна використати звичайну воду. Також потрібно додати половину чайної ложки цукру і половину чайної ложки солі.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додаємо вершкове масло або олію, все ретельно перемішати. Потім поступово додаємо борошно. Замісити тісто і залишити на 30 хвилин.

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Тісто для вареників. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер зробимо начинку для вареників. Для цього необхідно додати до сиру яйце, ванільний цукор, щіпку солі та звичайний цукор.

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Начинка для вареників. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер починаємо формувати вареники.

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Вареники з сиром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вареники необхідно зварити у воді. Або ви можете їх заморозити.

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Вареники з сиром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вареники потрібно варити протягом 3-5 хвилин.

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Вареники з сиром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавати вареники можна із вершковим маслом.

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Вареники з сиром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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кисломолочний сир
Українська кухня
вареники

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