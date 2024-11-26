Украинские вареники с вишней на заварном тесте от Лизы Глинской — рецепт победительницы "Мастер Шеф"

Вареники с вишней. Фото: Freepik

Украинские вареники с вишней — это классика. Постное блюдо, которое всегда уместно. Лиза Глинская, победительница "Мастер Шеф", делится своим авторским рецептом заварного теста, который делает вареники особенно нежными и вкусными. Готовьте с любовью.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

500 г муки;

10 г соли;

250 мл. кипятка;

50 мл. подсолнечного масла (рафинированного).

Для начинки:

вишня;

сахар.

Способ приготовления

Смешиваем соль с кипятком, добавляем к муке, добавляем сначала веделкой, далее разминаем руками.

Приготовление теста Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Вынимаем тесто, перемешиваем его, обминаем, без добавления муки. Отправляю тесто в пакет и отправляю в холодильник на 2-3 часа.

Стакан и тесто Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

В холодильнике тесто может храниться 2-3 дня. Нанести на стол и тесто муку. Раскатываем его, выдавливаем круги, диаметром 6 см.

Сахар и вишни Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Раскладываем тесто на ладони, добавляем сахар (по вкусу), добавляем 2-3 вишни. Чтобы подготовленное тесто не заветривалось, накрываю его пленкой. Отправляем вареники в кипящую воду. 2-3 минуты. Подаем со сливочным маслом или сметаной.

Вареники в воде Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

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