Украинские вареники с вишней на заварном тесте от Лизы Глинской — рецепт победительницы "Мастер Шеф"

Вареники с вишней на заварном тесте от победительницы Мастер Шеф
Украинские вареники с вишней — это классика. Постное блюдо, которое всегда уместно. Лиза Глинская, победительница "Мастер Шеф", делится своим авторским рецептом заварного теста, который делает вареники особенно нежными и вкусными. Готовьте с любовью.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 500 г муки;
- 10 г соли;
- 250 мл. кипятка;
- 50 мл. подсолнечного масла (рафинированного).
Для начинки:
- вишня;
- сахар.
Способ приготовления
Смешиваем соль с кипятком, добавляем к муке, добавляем сначала веделкой, далее разминаем руками.
Вынимаем тесто, перемешиваем его, обминаем, без добавления муки. Отправляю тесто в пакет и отправляю в холодильник на 2-3 часа.
В холодильнике тесто может храниться 2-3 дня. Нанести на стол и тесто муку. Раскатываем его, выдавливаем круги, диаметром 6 см.
Раскладываем тесто на ладони, добавляем сахар (по вкусу), добавляем 2-3 вишни. Чтобы подготовленное тесто не заветривалось, накрываю его пленкой. Отправляем вареники в кипящую воду. 2-3 минуты. Подаем со сливочным маслом или сметаной.
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