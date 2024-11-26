Українські вареники з вишнею на заварному тісті від Лізи Глинської — рецепт переможниці "Мастер Шеф"

Вареники з вишнею. Фото: Freepik

Українські вареники з вишнею — це класика. Пісна страва, яка завжди доречна. Ліза Глинська, переможниця "Мастер Шеф", ділиться своїм авторським рецептом заварного тіста, що робить вареники особливо ніжними й смачними. Готуйте з любов’ю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

500 г борошна;

10 г солі;

250 мл. окропу;

50 мл. соняшникової олії (рафінованої).

Для начинки:

вишня;

цукор.

Спосіб приготування

Змішуємо сіль із окропом, додаємо до борошна, додаємо олію. Перемішуємо спочатку веделкою, далі розминаємо руками. Але недовго. Залишаємо тісто у мисці, накриваємо його плівкою чи рушником. Залишаємо на годину при кімнатній температурі.

Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Виймаємо тісто, перемішуємо його, обіймаємо, без додавання борошна. Відправляю тісто у пакет і відправляю в холодильник на 2-3 години.

Склянка та тісто. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

В холодильнику тісто може зберігатись 2-3 дні. Нанести на стіл та тісто борошно. Розкачуємо його, видавлюємо круги, діаметром 6 см.

Цукор та вишні. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Розкладаємо тісто на долоні, додаємо цукор (за смаком), додаємо 2-3 вишні. Щоб підготовлене тісто не завітрювалось, накриваю його плівкою. Відправляємо вареники у киплячу воду. 2-3 хвилини. Подаємо із вершковим маслом чи сметаною.

Вареники у воді. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

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