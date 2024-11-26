Українські вареники з вишнею на заварному тісті від Лізи Глинської — рецепт переможниці "Мастер Шеф"

Вареники з вишнею на заварному тісті від переможниці Мастер Шеф
Українські вареники з вишнею — це класика. Пісна страва, яка завжди доречна. Ліза Глинська, переможниця "Мастер Шеф", ділиться своїм авторським рецептом заварного тіста, що робить вареники особливо ніжними й смачними. Готуйте з любов’ю.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 500 г борошна;
- 10 г солі;
- 250 мл. окропу;
- 50 мл. соняшникової олії (рафінованої).
Для начинки:
- вишня;
- цукор.
Спосіб приготування
Змішуємо сіль із окропом, додаємо до борошна, додаємо олію. Перемішуємо спочатку веделкою, далі розминаємо руками. Але недовго. Залишаємо тісто у мисці, накриваємо його плівкою чи рушником. Залишаємо на годину при кімнатній температурі.
Виймаємо тісто, перемішуємо його, обіймаємо, без додавання борошна. Відправляю тісто у пакет і відправляю в холодильник на 2-3 години.
В холодильнику тісто може зберігатись 2-3 дні. Нанести на стіл та тісто борошно. Розкачуємо його, видавлюємо круги, діаметром 6 см.
Розкладаємо тісто на долоні, додаємо цукор (за смаком), додаємо 2-3 вишні. Щоб підготовлене тісто не завітрювалось, накриваю його плівкою. Відправляємо вареники у киплячу воду. 2-3 хвилини. Подаємо із вершковим маслом чи сметаною.
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