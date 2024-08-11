Варенье из 1 кг кизила на зиму в домашних условиях – пошаговый рецепт

Варенье из кизила. Фото: YouTube @goodlife5950

Варенье из кизила на зиму в домашних условиях — это отличный способ сохранить вкус лета и пользу ягод на долгие месяцы. Вкусное и полезное, оно станет любимым лакомством для всей семьи. Попробуйте этот рецепт, и ваши домашние будут в восторге от ароматного и насыщенного варенья.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Дача Кухня Отдых.

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Вам понадобится:

1 кг кизила;

1 кг сахара;

250 мл воды.

Способ приготовления

Из указанного количества ингредиентов получилось две полные пол-литровые банки и половина пол-литровой. Рассчитывайте необходимое количество (объем) варенья.

Кизил и сахар. Фото: YouTube @goodlife5950

Кизил промываем и просушиваем. Теперь делаем сироп, для этого нагреваем воду и добавляем сахар. Размешиваем, пока сахар не растворится.

Кизил и сахар. Фото: YouTube @goodlife5950

Теперь добавляем в сироп кизил и доводим до кипения, даем прокипеть 5-7 минут и отставляем охлаждаться. Так делаем три раза. На четвертый снова доводим до кипения, даем прокипеть 10 минут и разливаем варенье по банкам.

Консистенция варенья. Фото: YouTube @goodlife5950

Банки и крышки, предварительно обязательно стерилизуем. Варенье готово. В холодные зимние вечера это то, что необходимо к чаю.

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