Варенье из 1 кг кизила на зиму в домашних условиях – пошаговый рецепт

Варенье из 1 кг кизила на зиму в домашних условиях — вкусно и полезно
Варенье из кизила на зиму в домашних условиях — это отличный способ сохранить вкус лета и пользу ягод на долгие месяцы. Вкусное и полезное, оно станет любимым лакомством для всей семьи. Попробуйте этот рецепт, и ваши домашние будут в восторге от ароматного и насыщенного варенья.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Дача Кухня Отдых.
Вам понадобится:
- 1 кг кизила;
- 1 кг сахара;
- 250 мл воды.
Способ приготовления
Из указанного количества ингредиентов получилось две полные пол-литровые банки и половина пол-литровой. Рассчитывайте необходимое количество (объем) варенья.
Кизил промываем и просушиваем. Теперь делаем сироп, для этого нагреваем воду и добавляем сахар. Размешиваем, пока сахар не растворится.
Теперь добавляем в сироп кизил и доводим до кипения, даем прокипеть 5-7 минут и отставляем охлаждаться. Так делаем три раза. На четвертый снова доводим до кипения, даем прокипеть 10 минут и разливаем варенье по банкам.
Банки и крышки, предварительно обязательно стерилизуем. Варенье готово. В холодные зимние вечера это то, что необходимо к чаю.
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