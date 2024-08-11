Варення з 1 кг кизилу на зиму в домашніх умовах — покроковий рецепт

Варення з кизилу. Фото: YouTube @goodlife5950

Варення з кизилу на зиму в домашніх умовах — це чудовий спосіб зберегти смак літа та користь ягід на довгі місяці. Смачне та корисне, воно стане улюбленим ласощем для всієї родини. Спробуйте цей рецепт, і ваші домашні будуть у захваті від ароматного та насиченого варення.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Дача Кухня Відпочинок.

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Вам знадобиться:

1 кг кизилу;

1 кг цукру;

250 мл води.

Спосіб приготування

З вказаної кількості інгредієнтів вийшло дві повні півлітрові баночки та половина півлітрової. Розраховуйте необхідну Вам кількість (об'єм) варення.

Кизил та цукор. Фото: YouTube @goodlife5950

Кизил промиваємо та просушуємо. Тепер робимо сироп, для цього нагріваємо воду та додаємо до неї цукор. Розмішуємо доки цукор не розчиниться.

Кизил та цукор. Фото: YouTube @goodlife5950

Тепер додаємо до сиропу кизил та доводимо до кипіння, даємо прокипіти 5-7 хвилин та відставляємо охолоджуватися. Так робимо три рази. На четвертий знову доводимо до кипіння, даємо прокипіти 10 хвилин та розливаємо варення по банкам.

Консистенція варення. Фото: YouTube @goodlife5950

Банки і кришки, попередньо обов'язково стерилізуємо. Варення готове. В холодні зимові вечори, це те що необхідно до чаю.

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