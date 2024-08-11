Варення з 1 кг кизилу на зиму в домашніх умовах — покроковий рецепт

Варення з 1 кг кизилу на зиму в домашніх умовах — смачно та корисно
Варення з кизилу на зиму в домашніх умовах — це чудовий спосіб зберегти смак літа та користь ягід на довгі місяці. Смачне та корисне, воно стане улюбленим ласощем для всієї родини. Спробуйте цей рецепт, і ваші домашні будуть у захваті від ароматного та насиченого варення.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Дача Кухня Відпочинок.
Вам знадобиться:
- 1 кг кизилу;
- 1 кг цукру;
- 250 мл води.
Спосіб приготування
З вказаної кількості інгредієнтів вийшло дві повні півлітрові баночки та половина півлітрової. Розраховуйте необхідну Вам кількість (об'єм) варення.
Кизил промиваємо та просушуємо. Тепер робимо сироп, для цього нагріваємо воду та додаємо до неї цукор. Розмішуємо доки цукор не розчиниться.
Тепер додаємо до сиропу кизил та доводимо до кипіння, даємо прокипіти 5-7 хвилин та відставляємо охолоджуватися. Так робимо три рази. На четвертий знову доводимо до кипіння, даємо прокипіти 10 хвилин та розливаємо варення по банкам.
Банки і кришки, попередньо обов'язково стерилізуємо. Варення готове. В холодні зимові вечори, це те що необхідно до чаю.
Раніше ми писали про рецепт густого вишневого варення з вишні, яке не темніє.
Радимо ознайомитися із заготівлею на зиму — консервований полуничний компот із лимоном.
Читайте Новини.LIVE!