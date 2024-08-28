Варенье из арбузных кожур на зиму – пошаговый рецепт.

Варенье из арбузных шкурок на зиму — на вкус, как мед из акации
Варенье из арбузных кожур на зиму — это настоящее открытие для тех, кто любит экспериментировать на кухне. Вкус этого варенья настолько нежный и сладкий, что напоминает мед из акации. Простой рецепт позволяет превратить обычные арбузные шкурки в изысканный десерт, который станет украшением вашего зимнего стола.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдыня.
Вам понадобится:
- 1,1 кг кожуры арбуза;
- 700 г сахара;
- 1 ст.л. апельсиновой цедры;
- 0,5 ч.л. лимонной кислоты.
Способ приготовления
Со шкурок срезать жесткую часть, нарезать кусочками и сложить в горшок. Засыпать сахаром, перемешать и оставить на полтора часа. После этого добавить цедру апельсина и лимонную кислоту. Варить варенье в три этапа: трижды по 15 минут с перерывами по одному часу. Мешать варенье не нужно.
Первый этап: довести до кипения, убавить огонь и варить 15 минут. Затем выключить огонь и оставить на один час.
Второй этап: снова варить 15 минут, выключить огонь и оставить на один час.
Третий этап: варить еще 15 минут и после этого разлить готовое варенье в стерилизованные банки и закатать стерилизованными крышками.
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