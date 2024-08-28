Варенье из арбузных кожур на зиму – пошаговый рецепт.

Варенье из арбузных шкурок. Фото: YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Варенье из арбузных кожур на зиму — это настоящее открытие для тех, кто любит экспериментировать на кухне. Вкус этого варенья настолько нежный и сладкий, что напоминает мед из акации. Простой рецепт позволяет превратить обычные арбузные шкурки в изысканный десерт, который станет украшением вашего зимнего стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдыня.

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Вам понадобится:

1,1 кг кожуры арбуза;

700 г сахара;

1 ст.л. апельсиновой цедры;

0,5 ч.л. лимонной кислоты.

Способ приготовления

Со шкурок срезать жесткую часть, нарезать кусочками и сложить в горшок. Засыпать сахаром, перемешать и оставить на полтора часа. После этого добавить цедру апельсина и лимонную кислоту. Варить варенье в три этапа: трижды по 15 минут с перерывами по одному часу. Мешать варенье не нужно.

Арбузные шкурки. Фото: YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Первый этап: довести до кипения, убавить огонь и варить 15 минут. Затем выключить огонь и оставить на один час.

Варенье из арбузных шкурок. Фото: YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Второй этап: снова варить 15 минут, выключить огонь и оставить на один час.

Приготовление варенья. Фото: YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Третий этап: варить еще 15 минут и после этого разлить готовое варенье в стерилизованные банки и закатать стерилизованными крышками.

Варенье из арбузных шкурок. Фото: YouTube @Olena_Irina_Gazdini

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