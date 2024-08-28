Варення з кавунових шкірок на зиму — покроковий рецепт.

Варення з кавунових шкірок на зиму — на смак, як мед з акації
Варення з кавунових шкірок на зиму — це справжнє відкриття для тих, хто любить експериментувати на кухні. Смак цього варення настільки ніжний і солодкий, що нагадує мед з акації. Простий рецепт дозволяє перетворити звичайні кавунові шкірки на вишуканий десерт, який стане окрасою вашого зимового столу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня.
Вам знадобиться:
- 1,1 кг шкірок кавуна;
- 700 г цукру;
- 1 ст.л. апельсинової цедри;
- 0,5 ч.л. лимонної кислоти.
Спосіб приготування
Зі шкірок зрізати тверду частину, нарізати шматочками і скласти в горщик. Засипати цукром, перемішати та залишити на півтори години. Після цього додати цедру апельсина і лимонну кислоту. Варити варення в три етапи: тричі по 15 хвилин з перервами по одній годині. Мішати варення не потрібно.
Перший етап: довести до кипіння, зменшити вогонь і варити 15 хвилин. Потім вимкнути вогонь і залишити на одну годину.
Другий етап: знову варити 15 хвилин, вимкнути вогонь і залишити на одну годину.
Третій етап: варити ще 15 хвилин і після цього розлити готове варення в стерилізовані банки та закатати стерилізованими кришками.
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