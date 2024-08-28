Варення з кавунових шкірок на зиму — покроковий рецепт.

Варення з кавунових шкірок. Фото: YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Варення з кавунових шкірок на зиму — це справжнє відкриття для тих, хто любить експериментувати на кухні. Смак цього варення настільки ніжний і солодкий, що нагадує мед з акації. Простий рецепт дозволяє перетворити звичайні кавунові шкірки на вишуканий десерт, який стане окрасою вашого зимового столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня.

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Вам знадобиться:

1,1 кг шкірок кавуна;

700 г цукру;

1 ст.л. апельсинової цедри;

0,5 ч.л. лимонної кислоти.

Спосіб приготування

Зі шкірок зрізати тверду частину, нарізати шматочками і скласти в горщик. Засипати цукром, перемішати та залишити на півтори години. Після цього додати цедру апельсина і лимонну кислоту. Варити варення в три етапи: тричі по 15 хвилин з перервами по одній годині. Мішати варення не потрібно.

Кавунові шкірки. Фото: YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Перший етап: довести до кипіння, зменшити вогонь і варити 15 хвилин. Потім вимкнути вогонь і залишити на одну годину.

Варення з кавунових шкірок. Фото: YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Другий етап: знову варити 15 хвилин, вимкнути вогонь і залишити на одну годину.

Приготування варення. Фото: YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Третій етап: варити ще 15 хвилин і після цього розлити готове варення в стерилізовані банки та закатати стерилізованими кришками.

Варення з кавунових шкірок. Фото: YouTube @Olena_Irina_Gazdini

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