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Варианты легкого завтрака перед Новым годом — интересные советы

31 декабря 2024 06:05
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Легкий завтрак перед Новым годом – идеи, которые сохранят энергию на праздник
Кофе и бутерброд. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Готовитесь к праздничному застолью, но не знаете, чем позавтракать, чтобы не перегрузить организм? Легкий завтрак перед Новым годом — это идеальное решение для тех, кто хочет сохранить энергию, легкость и хорошее настроение к вечернему празднику.

Новини.LIVE подготовили идеи для завтраков перед Новым годом.

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Предновогодняя суета часто приводит к тому, что мы забываем о важности завтрака. Однако именно правильный завтрак может обеспечить энергию на целый день и помочь избежать проблем с пищеварением и перееданием во время праздничного застолья.

Пропускать завтрак — это не лучшая идея, ведь голодание в течение всего дня может привести к тому, что вечером, когда придет время для праздничного пира, мы набрасываемся на жирные блюда и много едим, что плохо скажется на нашем самочувствии.

чем завтракать перед новым годом
Завтрак и кофе. Фото: Freepik

Завтрак перед Новым годом должен быть легким, но питательным для обеспечения стабильного уровня энергии в течение дня. Если вы хотите оставить место для праздничных блюд, но при этом не хотите чувствовать голод, предлагаем несколько вариантов легких завтраков, которые дадут вам нужную энергию и не перегрузят организм лишними калориями.

1. Йогурт с фруктами и орехами

Этот вариант завтрака идеален для тех, кто хочет быстро и полезно начать день. Выбирайте нежирный йогурт без добавления сахара, добавляйте сезонные фрукты, например яблоки или груши, и посыпайте небольшим количеством орехов (миндаль, грецкий орех или кешью).

Такой завтрак не только даст вам энергию, но и поможет поддержать здоровье кишечника благодаря пробиотикам.

2. Овсянка с ягодами и медом

Овсянка — это классика здорового завтрака. Она богата клетчаткой и углеводами, которые придают организму длительную энергию. Для большего вкуса добавьте свежие или замороженные ягоды, а также немного меда или кленового сиропа. Это не только вкусно, но и даст вам ощущение сытости без перегрузки желудка.

вкусная яичница с кофе
Яичница и кофе. Фото: Freepik

3. Салат с авокадо и яйцом

Если вы любите соленые завтраки, попробуйте салат из авокадо, вареным яйцом и листьями зелени. Это отличный вариант для тех, кто хочет получить полезные жиры и белки, что позволит сохранить энергию до обеда и не переесть в новогоднюю ночь. Авокадо содержит мононенасыщенные жиры, положительно влияющие на сердце, а яйцо — это источник высококачественного белка.

4. Тост с помидором, сыром и оливковым маслом

Легкий завтрак на основе цельнозернового хлеба с помидором, нежирным сыром и оливковым маслом – еще один отличный вариант. Оливковое масло содержит антиоксиданты, а помидоры снабдят вас витаминами. Такой завтрак добавит вам энергию, не нагружая организм лишними калориями.

5. Зеленые смузи

Для любителей быстрых и полезных завтраков зеленый смузи со шпинатом, бананом и нежирным йогуртом станет идеальным вариантом. Это сочетание дает достаточно клетчатки, витаминов и минералов, помогающих вам начать день с хорошим самочувствием и энергией. Вы можете добавить и другие ингредиенты по желанию — яблоки, морковь или авокадо.

6. Скрембл с овощами

Если вам хочется чего-нибудь более сытного, но не тяжелого, приготовьте скрэмбл с овощами. Поджарьте на растительном масле лук, помидоры, шпинат и добавьте яйца. Такой завтрак — отличный источник белка и витаминов. Его можно дополнить ломтиком цельнозернового хлеба для дополнительной энергии.

Почему нельзя пропускать завтрак перед праздниками

Во время праздников мы часто забываем об основах здорового питания из-за праздничной атмосферы, но пропускать завтрак нельзя, особенно перед новогодними праздниками.

Голодание в течение дня не только негативно влияет на метаболизм, но и приводит к тому, что вечером мы пытаемся компенсировать этот голод большим количеством жирной пищи.

Это может стать причиной не только дискомфорта после праздничного вечера, но и переедания, что отрицательно сказывается на здоровье. Легкий завтрак, напротив, позволяет избежать этих проблем, давая организму достаточно энергии для активного дня и подготовки к праздникам.

Оставляйте завтрак легким и полезным и вы сможете встретить Новый год с хорошим настроением и хорошим самочувствием.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных рецептов завтраков

Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак.

Горячие бутерброды — вкусный завтрак для всей семьи за 5 минут.

Еще советуем обратить внимание на уникальный завтрак на 8 человек за 10 минут — горячие бутерброды.

Предлагаем также приготовить хачапури к завтраку — понадобится 1 стакан молока и муки.

Еще интересный рецепт вкусных блинов без молока и яиц за 5 минут.

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