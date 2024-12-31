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Варіанти легкого сніданку перед Новим роком — цікаві поради

31 грудня 2024 06:05
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Легкий сніданок перед Новим роком — ідеї, які збережуть енергію на свято
Кава та бутерброд. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Готуєтесь до святкового застілля, але не знаєте, чим поснідати, щоб не перевантажити організм? Легкий сніданок перед Новим роком — це ідеальне рішення для тих, хто хоче зберегти енергію, легкість і гарний настрій до вечірнього свята. 

Новини.LIVE підготували ідеї для сніданків перед Новим роком. 

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Передноворічна метушня часто призводить до того, що ми забуваємо про важливість сніданку. Однак саме правильний сніданок може забезпечити енергію на цілий день і допомогти уникнути проблем з травленням і переїданням під час святкового застілля.

Пропускати сніданок — це не найкраща ідея, адже голодування протягом усього дня може призвести до того, що ввечері, коли прийде час для святкового бенкету, ми накидаємось на жирні страви і багато їмо, що погано позначиться на нашому самопочутті.

чим снідати перед новим роком
Сніданок та кава. Фото: Freepik

Сніданок перед Новим роком має бути легким, але поживним, щоб забезпечити стабільний рівень енергії протягом дня. Якщо ви хочете залишити місце для святкових страв, але при цьому не хочете відчувати голод, пропонуємо кілька варіантів легких сніданків, які дадуть вам потрібну енергію та не навантажать організм зайвими калоріями.

1. Йогурт з фруктами та горіхами

Цей варіант сніданку ідеальний для тих, хто хоче швидко і корисно почати день. Вибирайте нежирний йогурт без додавання цукру, додавайте сезонні фрукти, наприклад, яблука або груші, і посипайте невеликою кількістю горіхів (мигдаль, волоський горіх або кешью).

Такий сніданок не тільки дасть вам енергію, але й допоможе підтримати здоров'я кишечника завдяки пробіотикам.

2. Овсянка з ягодами та медом

Овсянка — це класика здорового сніданку. Вона багата на клітковину та вуглеводи, які надають організму довготривалу енергію. Для більшого смаку додайте свіжі або заморожені ягоди, а також трохи меду або кленового сиропу. Це не тільки смачно, а й дасть вам відчуття ситості без перевантаження шлунка.

смачна яєчня з кавою
Яєчня та кава. Фото: Freepik

3. Салат з авокадо і яйцем

Якщо ви любите солоні сніданки, спробуйте салат з авокадо, вареним яйцем і листям зелені. Це чудовий варіант для тих, хто хоче отримати корисні жири і білки, що дозволить зберегти енергію до обіду і не переїсти в новорічну ніч. Авокадо містить мононенасичені жири, які позитивно впливають на серце, а яйце — це джерело високоякісного білка.

4. Тост з помідором, сиром і оливковою олією

Легкий сніданок на основі цільнозернового хліба з помідором, нежирним сиром і оливковою олією — ще один відмінний варіант. Оливкова олія містить антиоксиданти, а помідори забезпечать вас вітамінами. Такий сніданок додасть вам енергії, не навантажуючи організм зайвими калоріями.

5. Зелені смузі

Для любителів швидких і корисних сніданків зелений смузі з шпинатом, бананом і нежирним йогуртом стане ідеальним варіантом. Це поєднання дає достатньо клітковини, вітамінів і мінералів, що допомагають вам почати день з хорошим самопочуттям і енергією. Ви можете додати й інші інгредієнти за бажанням — яблука, моркву або авокадо.

6. Скрэмбл з овочами

Якщо вам хочеться чогось більш ситного, але не важкого, приготуйте скрэмбл з овочами. Підсмажте на олії цибулю, помідори, шпинат і додайте яйця. Такий сніданок — відмінне джерело білка і вітамінів. Його можна доповнити скибкою цільнозернового хліба для додаткової енергії.

Чому не можна пропускати сніданок перед святами

Під час свят ми часто забуваємо про основи здорового харчування через святкову атмосферу, але пропускати сніданок не можна, особливо перед новорічними святами.

Голодування протягом дня не лише негативно впливає на метаболізм, а й призводить до того, що ввечері ми намагаємось компенсувати цей голод великою кількістю жирної їжі.

Це може стати причиною не лише дискомфорту після святкового вечора, але й переїдання, що негативно позначається на здоров'ї. Легкий сніданок, навпаки, дозволяє уникнути цих проблем, даючи організму достатньо енергії для активного дня та підготовки до свят.

Залишайте сніданок легким і корисним, і ви зможете зустріти Новий рік з хорошим настроєм і гарним самопочуттям.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших рецептів сніданків 

Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок. 

Гарячі бутерброди — смачний сніданок для всієї родини за 5 хвилин. 

Ще радимо звернути увагу на унікальний сніданок на 8 осіб за 10 хвилин — гарячі бутерброди. 

Пропонуємо також приготувати хачапурі до сніданку — знадобиться 1 склянка молока та борошна. 

Ще цікавий рецепт смачних млинців без молока та яєць за 5 хвилин. 

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