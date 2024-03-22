Почему черника синего цвета, ученые удивили ответом

Ягоды черники. Фото: Freepik

Группа исследователей из Бристольского университета проанализировала причины, по которым черника обладает характерным синим оттенком, несмотря на наличие темно-красного пигмента в ее кожуре. Они выяснили, что результаты их работы также проливают свет на процесс окрашивания и механизм образования цвета многих других фруктов, включая чернослив, терн и можжевельник.

Об этом сообщило издание Science Advances.

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Почему черника синяя

Хотя кожура черники содержит темно-красный пигмент, ее синий оттенок обусловлен слоем воска, окружающим ягоды. Этот слой состоит из мельчайших структур, рассеивающих синий и ультрафиолетовый свет. По мнению исследователей, именно поэтому плод кажется людям и некоторым птицам синим.

Ягоды черники. Фото: Freepik

"Невозможно получить синий цвет черники путем выжимания ее сока, поскольку синий не содержится в пигментированном соке плода. Именно поэтому мы предполагали, что этот цвет имеет необычное объяснение", — отметил доктор Рокс Миддлтон, научный сотрудник Бристольской школы биологических наук.

Поэтому ученые извлекли воск и затем перекристаллизовали его на картоне, создав при этом новое синее ультрафиолетовое покрытие. Встраивание всех функциональных свойств этого естественного воска в искусственные материалы стало настоящей нелжиданностью.

Чудо природы

"Было действительно увлекательно обнаружить неизвестный механизм окраски прямо на популярных фруктах, которые мы постоянно употребляем в пищу. И создать новое синее покрытие, воссоздав его из воска, вызвало особый интерес, поскольку никто ранее не видел подобного", — поделился результатами эксперимента доктор Рокс Миддлтон.

Ягоды черники. Фото: Freepik

Этот тонкий цветной слой имеет толщину приблизительно два микрона и обладает выраженным синим оттенком, а также эффективно отражает ультрафиолетовое излучение, что, возможно, может стать отправной точкой для разработки новых методов окрашивания.

Как отметил доктор Миддлтон, это указывает на то, что природа использует довольно изощренный подход: создание ультратонкого слоя для важного пигмента.

Большинство растений покрыты тонким слоем воска, который выполняет множество функций, многие из которых до сих пор остаются неясными для ученых. Эти покрытия могут быть чрезвычайно эффективными в самоочищении и удержании влаги.

Недавно команда ученых не осознавала значимости структуры покрытия для визуального цвета ягод. Теперь они планируют исследовать способы воспроизведения и нанесения такого покрытия, что может привести к разработке более устойчивой, биосовместимой и даже съедобной краски, способной отражать ультрафиолетовый и синий свет.

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