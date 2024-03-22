Чому чорниця синього кольору, вчені здивували відповіддю

Ягоди чорниці. Фото: Freepik

Група дослідників з Брістольського університету проаналізувала причини, з яких чорниця має характерний синій відтінок, незважаючи на наявність темно-червоного пігменту в її шкірці. Вони з'ясували, що результати їх роботи також проливають світло на процес фарбування та механізм утворення кольору багатьох інших фруктів, включаючи чорнослив, терен та ялівець.

Про це повідомило видання Science Advances.

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Чому чорниця синя

Хоча шкірка чорниці містить темно-червоний пігмент, її синій відтінок обумовлений шаром воску, що оточує ягоди. Цей шар складається з дрібних структур, що розсіюють синє та ультрафіолетове світло. На думку дослідників, саме тому плід здається людям та деяким птахам синім.

Ягоди чорниці. Фото: Freepik

"Неможливо отримати синій колір чорниці шляхом вичавлювання її соку, оскільки синій не міститься в пігментованому соку плоду. Саме тому ми припускали, що цей колір має незвичайне пояснення" , — зазначив доктор Рокс Міддлтон, науковий співробітник Брістольської школи біологічних наук.

Тому вчені витягли віск і потім перекристалізували його на картоні, створивши при цьому нове синє ультрафіолетове покриття. Вбудовування всіх функціональних властивостей цього природного воску у штучні матеріали стало справжньою несподіванкою.

Диво природи

"Було дійсно цікаво виявити невідомий механізм забарвлення прямо на популярних фруктах, які ми постійно вживаємо в їжу. І створити нове синє покриття, відтворивши його з воску, викликало особливий інтерес, оскільки ніхто раніше не бачив подібного", — поділився результатами експерименту доктор Рокс Міддлтон.

Ягоди чорниці. Фото: Freepik

Цей тонкий кольоровий шар має товщину приблизно два мікрони і має виражений синій відтінок, а також ефективно відображає ультрафіолетове випромінювання, що, можливо, може стати відправною точкою для розробки нових методів фарбування.

Як зазначив доктор Міддлтон, це свідчить про те, що природа використовує досить витончений підхід: створення ультратонкого шару для важливого пігменту.

Більшість рослин покриті тонким шаром воску, що виконує безліч функцій, багато з яких досі залишаються неясними для вчених. Ці покриття можуть бути надзвичайно ефективними у самоочищенні та утриманні вологи.

Нещодавно команда вчених не усвідомлювала значущості структури покриття візуального кольору ягід. Тепер вони планують дослідити способи відтворення та нанесення такого покриття, що може призвести до розробки більш стійкої, біосумісної та навіть їстівної фарби, здатної відбивати ультрафіолетове та синє світло.

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