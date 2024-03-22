Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Вчені розповіли, чому чорниця багатьом здається синього кольору arrow

Вчені розповіли, чому чорниця багатьом здається синього кольору

22 березня 2024 06:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Чому чорниця синього кольору, вчені здивували відповіддю
Ягоди чорниці. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Група дослідників з Брістольського університету проаналізувала причини, з яких чорниця має характерний синій відтінок, незважаючи на наявність темно-червоного пігменту в її шкірці. Вони з'ясували, що результати їх роботи також проливають світло на процес фарбування та механізм утворення кольору багатьох інших фруктів, включаючи чорнослив, терен та ялівець.

Про це повідомило видання Science Advances.

Читайте також:

Вчені розповіли, що колір чорниці обумовлений взаємодією хаотично розташованих кристалічних структур воскового покриття зі світлом.

Чому чорниця синя

Хоча шкірка чорниці містить темно-червоний пігмент, її синій відтінок обумовлений шаром воску, що оточує ягоди. Цей шар складається з дрібних структур, що розсіюють синє та ультрафіолетове світло. На думку дослідників, саме тому плід здається людям та деяким птахам синім.

null
Ягоди чорниці. Фото: Freepik

"Неможливо отримати синій колір чорниці шляхом вичавлювання її соку, оскільки синій не міститься в пігментованому соку плоду. Саме тому ми припускали, що цей колір має незвичайне пояснення" , — зазначив доктор Рокс Міддлтон, науковий співробітник Брістольської школи біологічних наук.

Тому вчені витягли віск і потім перекристалізували його на картоні, створивши при цьому нове синє ультрафіолетове покриття. Вбудовування всіх функціональних властивостей цього природного воску у штучні матеріали стало справжньою несподіванкою.

Диво природи

"Було дійсно цікаво виявити невідомий механізм забарвлення прямо на популярних фруктах, які ми постійно вживаємо в їжу. І створити нове синє покриття, відтворивши його з воску, викликало особливий інтерес, оскільки ніхто раніше не бачив подібного",  поділився результатами експерименту доктор Рокс Міддлтон.

null
Ягоди чорниці. Фото: Freepik

Цей тонкий кольоровий шар має товщину приблизно два мікрони і має виражений синій відтінок, а також ефективно відображає ультрафіолетове випромінювання, що, можливо, може стати відправною точкою для розробки нових методів фарбування.

Як зазначив доктор Міддлтон, це свідчить про те, що природа використовує досить витончений підхід: створення ультратонкого шару для важливого пігменту.

Більшість рослин покриті тонким шаром воску, що виконує безліч функцій, багато з яких досі залишаються неясними для вчених. Ці покриття можуть бути надзвичайно ефективними у самоочищенні та утриманні вологи.

Нещодавно команда вчених не усвідомлювала значущості структури покриття візуального кольору ягід. Тепер вони планують дослідити способи відтворення та нанесення такого покриття, що може призвести до розробки більш стійкої, біосумісної та навіть їстівної фарби, здатної відбивати ультрафіолетове та синє світло.

Раніше ми писали про еліксир молодості — дізнайтеся, що буде, якщо щодня з'їдати куркуму.

Також ми писали про чудо-напій, завдяки якому ченці живуть 120 років — два простих інгредієнти.

вчені
ягоди
дослідження
вітаміни
чорниця

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом