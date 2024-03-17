Как приготовить паску по проверенному рецепту — фото и видео

Пасхальный кулич. Фото: YouTube @AlinaFooDee

По этому рецепту получается очень вкусный, нежный и влажный пасхальный кулич. Тесто как пух, ароматное, в меру сладкое и очень вкусное. Обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

молоко теплое 200 г;

яйца 4 шт;

дрожжи сухие 10 г;

сахар 180 г;

ванильный ароматизатор 2 шт;

цедра одного лимона;

масло 100 г;

мука около 500 г;

соль 1/3 ч.л;

изюм 120 г + 1 ст.л. муки.

Способ приготовления

Изюм промыть и залить кипятком на 10 минут. Просушить бумажными полотенцами, обвалять в муке.

Дрожжи и молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дрожжи растворить в молоке, добавить немного муки и сахара из общей нормы, дать дрожжам активироваться в течение 5-10 минут.

Изюм и сухофрукты. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить яйца, мягкое сливочное масло комнатной температуры, сахар, ванильный ароматизатор, соль, цедру лимона, муку.

Яйца и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто должно получиться очень мягким и липким, не добавляйте в него слишком много муки, чтобы куличи не получились забитыми. Вымешивать тесто в течение 5-10 минут с помощью лопатки или шпателя.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Изюм просушить, перемешать с мукой, добавить в тесто и вымешать. Накрыть миску пищевой пленкой и поставить в теплое место на 40-60 минут. Выложить тесто в формы. В форму диаметром 9 см я кладу около 220-250 г теста, в форму диаметром 13 см - около 450-500 г. Поставить тесто в теплое место на 20-30 минут.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 25-35 минут в духовке, заранее разогретой до 170 °С.

Готовая выпечка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовым куличам дать остыть до теплого состояния, упаковать в пищевую пленку, можно положить в морозилку храниться до праздников. Потом достать и украсить глазурью.

Раньше мы рассказывали, как правильно подготовиться к Великому посту, чтобы он не застал врасплох и прошел легко и с пользой.

Также мы писали про церковный календарь на март 2024 — когда Благовещение и начало Великого поста.

Также советуем ознакомиться с вкусным постным винегретом по карпатскому рецепту.