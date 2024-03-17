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Удачный проверенный рецепт кулича к Пасхе — влажный и воздушный

17 марта 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить паску по проверенному рецепту — фото и видео
Пасхальный кулич. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

По этому рецепту получается очень вкусный, нежный и влажный пасхальный кулич. Тесто как пух, ароматное, в меру сладкое и очень вкусное. Обязательно попробуйте приготовить. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • молоко теплое 200 г;
  • яйца 4 шт;
  • дрожжи сухие 10 г;
  • сахар 180 г;
  • ванильный ароматизатор 2 шт;
  • цедра одного лимона;
  • масло 100 г;
  • мука около 500 г;
  • соль 1/3 ч.л;
  • изюм 120 г + 1 ст.л. муки. 

Способ приготовления 

Изюм промыть и залить кипятком на 10 минут. Просушить бумажными полотенцами, обвалять в муке. 

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Дрожжи и молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дрожжи растворить в молоке, добавить немного муки и сахара из общей нормы, дать дрожжам активироваться в течение 5-10 минут.

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Изюм и сухофрукты. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить яйца, мягкое сливочное масло комнатной температуры, сахар, ванильный ароматизатор, соль, цедру лимона, муку. 

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Яйца и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто должно получиться очень мягким и липким, не добавляйте в него слишком много муки, чтобы куличи не получились забитыми. Вымешивать тесто в течение 5-10 минут с помощью лопатки или шпателя.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Изюм просушить, перемешать с мукой, добавить в тесто и вымешать. Накрыть миску пищевой пленкой и поставить в теплое место на 40-60 минут.  Выложить тесто в формы. В форму диаметром 9 см я кладу около 220-250 г теста, в форму диаметром 13 см - около 450-500 г. Поставить тесто в теплое место на 20-30 минут. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 25-35 минут в духовке, заранее разогретой до 170 °С. 

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Готовая выпечка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовым куличам дать остыть до теплого состояния, упаковать в пищевую пленку, можно положить в морозилку храниться до праздников. Потом достать и украсить глазурью. 

Раньше мы рассказывали, как правильно подготовиться к Великому посту, чтобы он не застал врасплох и прошел легко и с пользой.

Также мы писали про церковный календарь на март 2024 — когда Благовещение и начало Великого поста. 

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