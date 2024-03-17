Как приготовить паску по проверенному рецепту — фото и видео

Удачный проверенный рецепт кулича к Пасхе — влажный и воздушный
По этому рецепту получается очень вкусный, нежный и влажный пасхальный кулич. Тесто как пух, ароматное, в меру сладкое и очень вкусное. Обязательно попробуйте приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- молоко теплое 200 г;
- яйца 4 шт;
- дрожжи сухие 10 г;
- сахар 180 г;
- ванильный ароматизатор 2 шт;
- цедра одного лимона;
- масло 100 г;
- мука около 500 г;
- соль 1/3 ч.л;
- изюм 120 г + 1 ст.л. муки.
Способ приготовления
Изюм промыть и залить кипятком на 10 минут. Просушить бумажными полотенцами, обвалять в муке.
Дрожжи растворить в молоке, добавить немного муки и сахара из общей нормы, дать дрожжам активироваться в течение 5-10 минут.
Добавить яйца, мягкое сливочное масло комнатной температуры, сахар, ванильный ароматизатор, соль, цедру лимона, муку.
Тесто должно получиться очень мягким и липким, не добавляйте в него слишком много муки, чтобы куличи не получились забитыми. Вымешивать тесто в течение 5-10 минут с помощью лопатки или шпателя.
Изюм просушить, перемешать с мукой, добавить в тесто и вымешать. Накрыть миску пищевой пленкой и поставить в теплое место на 40-60 минут. Выложить тесто в формы. В форму диаметром 9 см я кладу около 220-250 г теста, в форму диаметром 13 см - около 450-500 г. Поставить тесто в теплое место на 20-30 минут.
Выпекать 25-35 минут в духовке, заранее разогретой до 170 °С.
Готовым куличам дать остыть до теплого состояния, упаковать в пищевую пленку, можно положить в морозилку храниться до праздников. Потом достать и украсить глазурью.
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