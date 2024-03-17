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Вдалий перевірений рецепт паски до Великодня — волога та повітряна

17 березня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати паску за перевіреним рецептом – фото та відео
Великодній куліч. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

За цим рецептом виходить дуже смачна, ніжна і волога паска. Тісто як пух, ароматне, в міру солодке та дуже смачне. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • молоко тепле 200 г;
  • яйця 4 шт.;
  • дріжджі сухі 10 г;
  • цукор 180 г;
  • ванільний ароматизатор 2 шт;
  • цедра одного лимона;
  • олія 100 г;
  • борошно близько 500 г;
  • сіль 1/3 ч.л;
  • родзинки 120 г + 1 ст.л. борошна.

Спосіб приготування

Родзинки промити і залити окропом на 10 хвилин. Просушити паперовими рушниками, обваляти в борошні.

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Дріжджі та молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дріжджі розчинити в молоці, додати трохи борошна і цукру із загальної норми, дати дріжджам активуватися протягом 5-10 хвилин.

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Родзинки та сухофрукти. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати яйця, м'яке масло кімнатної температури, цукор, ванільний ароматизатор, сіль, цедру лимона, борошно.

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Яйця та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто має вийти дуже м'яким і липким, не додавайте в нього занадто багато борошна, щоб паски не вийшли забитими. Вимішувати тісто протягом 5-10 хвилин за допомогою лопатки чи шпателя.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Родзинки просушити, перемішати з борошном, додати в тісто і вимішати. Накрити миску харчовою плівкою і поставити у тепле місце на 40-60 хвилин. Викласти тісто у форми. У форму діаметром 9 см я кладу близько 220-250 г тіста, форму діаметром 13 см близько 450-500 г. Поставити тісто в тепле місце на 20-30 хвилин.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 25-35 хвилин в духовці, заздалегідь розігрітій до 170 °С.

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Готова випічка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовим паску дати охолонути до теплого стану, запакувати в харчову плівку, можна покласти в морозилку зберігатися до свят. Потім дістати і прикрасити глазур'ю.

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