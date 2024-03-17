Як приготувати паску за перевіреним рецептом – фото та відео

Вдалий перевірений рецепт паски до Великодня — волога та повітряна
За цим рецептом виходить дуже смачна, ніжна і волога паска. Тісто як пух, ароматне, в міру солодке та дуже смачне. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- молоко тепле 200 г;
- яйця 4 шт.;
- дріжджі сухі 10 г;
- цукор 180 г;
- ванільний ароматизатор 2 шт;
- цедра одного лимона;
- олія 100 г;
- борошно близько 500 г;
- сіль 1/3 ч.л;
- родзинки 120 г + 1 ст.л. борошна.
Спосіб приготування
Родзинки промити і залити окропом на 10 хвилин. Просушити паперовими рушниками, обваляти в борошні.
Дріжджі розчинити в молоці, додати трохи борошна і цукру із загальної норми, дати дріжджам активуватися протягом 5-10 хвилин.
Додати яйця, м'яке масло кімнатної температури, цукор, ванільний ароматизатор, сіль, цедру лимона, борошно.
Тісто має вийти дуже м'яким і липким, не додавайте в нього занадто багато борошна, щоб паски не вийшли забитими. Вимішувати тісто протягом 5-10 хвилин за допомогою лопатки чи шпателя.
Родзинки просушити, перемішати з борошном, додати в тісто і вимішати. Накрити миску харчовою плівкою і поставити у тепле місце на 40-60 хвилин. Викласти тісто у форми. У форму діаметром 9 см я кладу близько 220-250 г тіста, форму діаметром 13 см близько 450-500 г. Поставити тісто в тепле місце на 20-30 хвилин.
Випікати 25-35 хвилин в духовці, заздалегідь розігрітій до 170 °С.
Готовим паску дати охолонути до теплого стану, запакувати в харчову плівку, можна покласти в морозилку зберігатися до свят. Потім дістати і прикрасити глазур'ю.
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