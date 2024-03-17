Як приготувати паску за перевіреним рецептом – фото та відео

Великодній куліч. Фото: YouTube @AlinaFooDee

За цим рецептом виходить дуже смачна, ніжна і волога паска. Тісто як пух, ароматне, в міру солодке та дуже смачне. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

молоко тепле 200 г;

яйця 4 шт.;

дріжджі сухі 10 г;

цукор 180 г;

ванільний ароматизатор 2 шт;

цедра одного лимона;

олія 100 г;

борошно близько 500 г;

сіль 1/3 ч.л;

родзинки 120 г + 1 ст.л. борошна.

Спосіб приготування

Родзинки промити і залити окропом на 10 хвилин. Просушити паперовими рушниками, обваляти в борошні.

Дріжджі та молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дріжджі розчинити в молоці, додати трохи борошна і цукру із загальної норми, дати дріжджам активуватися протягом 5-10 хвилин.

Родзинки та сухофрукти. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати яйця, м'яке масло кімнатної температури, цукор, ванільний ароматизатор, сіль, цедру лимона, борошно.

Яйця та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто має вийти дуже м'яким і липким, не додавайте в нього занадто багато борошна, щоб паски не вийшли забитими. Вимішувати тісто протягом 5-10 хвилин за допомогою лопатки чи шпателя.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Родзинки просушити, перемішати з борошном, додати в тісто і вимішати. Накрити миску харчовою плівкою і поставити у тепле місце на 40-60 хвилин. Викласти тісто у форми. У форму діаметром 9 см я кладу близько 220-250 г тіста, форму діаметром 13 см близько 450-500 г. Поставити тісто в тепле місце на 20-30 хвилин.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 25-35 хвилин в духовці, заздалегідь розігрітій до 170 °С.

Готова випічка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовим паску дати охолонути до теплого стану, запакувати в харчову плівку, можна покласти в морозилку зберігатися до свят. Потім дістати і прикрасити глазур'ю.

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