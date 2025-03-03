Ужин, который съедят все — гречка по-купечески, сытная и невероятно вкусная

Гречка "по-купечески". Фото: smachnenke.com.ua

Эта гречка "по-купечески" станет настоящим хитом в вашем меню. Сочный фарш, овощи и ароматная томатная подлива делают ее очень вкусной. Такой ужин съедят все!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

гречка — 250 г;

морковь — 150 г;

чеснок — 3 зубчика;

мясной фарш — 400 г;

вода — 375 мл;

лук — 100 г;

соль — по вкусу;

томатная паста — 2 ст. л. (или 0,5 стакана томатного сока);

черный молотый перец — по вкусу;

подсолнечное масло — 2 ст. л.

Способ приготовления

Гречку промыть под проточной водой, выложить на сухую сковороду и слегка подсушить. Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке.

Морковь и лук. Фото: smachnenke.com.ua

В глубокой сковороде разогреть масло, обжарить лук 2-3 минуты до прозрачности, затем добавить морковь и готовить еще 3-4 минуты.

Гречка и зажарка. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить фарш, обжаривать 5-7 минут, постоянно помешивая. Выложить томатную пасту (или томатный сок), перемешать и тушить еще 2-3 минуты.

Готовая каша. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить гречку, залить водой в соотношении 1:1,5, посолить и поперчить по вкусу. Уменьшить огонь, накрыть крышкой и варить около 20 минут.

Чеснок измельчить, добавить к каше и перемешать. Готовить еще 2-3 минуты. Перед подачей посыпать свежей зеленью.

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