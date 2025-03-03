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Ужин, который съедят все — гречка по-купечески, вкусная и сытная

3 марта 2025 00:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Ужин, который съедят все — гречка по-купечески, сытная и невероятно вкусная
Гречка "по-купечески". Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Эта гречка "по-купечески" станет настоящим хитом в вашем меню. Сочный фарш, овощи и ароматная томатная подлива делают ее очень вкусной. Такой ужин съедят все!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • гречка — 250 г;
  • морковь — 150 г;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • мясной фарш — 400 г;
  • вода — 375 мл;
  • лук — 100 г;
  • соль — по вкусу;
  • томатная паста — 2 ст. л. (или 0,5 стакана томатного сока);
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • подсолнечное масло — 2 ст. л.

Способ приготовления

Гречку промыть под проточной водой, выложить на сухую сковороду и слегка подсушить. Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке.

як приготувати гречку
Морковь и лук. Фото: smachnenke.com.ua

В глубокой сковороде разогреть масло, обжарить лук 2-3 минуты до прозрачности, затем добавить морковь и готовить еще 3-4 минуты.

як приготувати смачну гречку
Гречка и зажарка. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить фарш, обжаривать 5-7 минут, постоянно помешивая. Выложить томатную пасту (или томатный сок), перемешать и тушить еще 2-3 минуты.

як приготувати смачну гречку на гарнір
Готовая каша. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить гречку, залить водой в соотношении 1:1,5, посолить и поперчить по вкусу. Уменьшить огонь, накрыть крышкой и варить около 20 минут.

Чеснок измельчить, добавить к каше и перемешать. Готовить еще 2-3 минуты. Перед подачей посыпать свежей зеленью.

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