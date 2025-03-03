Ужин, который съедят все — гречка по-купечески, сытная и невероятно вкусная

Ужин, который съедят все — гречка по-купечески, вкусная и сытная
Эта гречка "по-купечески" станет настоящим хитом в вашем меню. Сочный фарш, овощи и ароматная томатная подлива делают ее очень вкусной. Такой ужин съедят все!
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- гречка — 250 г;
- морковь — 150 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- мясной фарш — 400 г;
- вода — 375 мл;
- лук — 100 г;
- соль — по вкусу;
- томатная паста — 2 ст. л. (или 0,5 стакана томатного сока);
- черный молотый перец — по вкусу;
- подсолнечное масло — 2 ст. л.
Способ приготовления
Гречку промыть под проточной водой, выложить на сухую сковороду и слегка подсушить. Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке.
В глубокой сковороде разогреть масло, обжарить лук 2-3 минуты до прозрачности, затем добавить морковь и готовить еще 3-4 минуты.
Добавить фарш, обжаривать 5-7 минут, постоянно помешивая. Выложить томатную пасту (или томатный сок), перемешать и тушить еще 2-3 минуты.
Добавить гречку, залить водой в соотношении 1:1,5, посолить и поперчить по вкусу. Уменьшить огонь, накрыть крышкой и варить около 20 минут.
Чеснок измельчить, добавить к каше и перемешать. Готовить еще 2-3 минуты. Перед подачей посыпать свежей зеленью.
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